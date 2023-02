Edoardo deluso da Antonella: “litighiamo e poi vai a parlare con Nikita invece che chiarire con me”. Lei sbotta

Ennesima litigata al GF VIp tra Edoardo e Antonella e piovono nuove accuse: ecco che cosa è successo

Ennesima nottata da dimenticare per i Donnalisi, o per quello che resta di questa coppia. La puntata del Grande Fratello VIP 7 si è chiusa nel peggiore dei modi, visto ce Antonella ha scoperto tramite Oriana, che Edoardo ha insinuato che la sua amicizia con Nikita non sia reale. Il Donnamaria ha detto che forse le due ragazze si sono unite per cercare di mettere insieme la forza dei fandom, essendo molto amate ( sono rimaste parecchio deluse ieri quando hanno scoperto che è Oriana la favorita del pubblico). Le insinuazioni di Edoardo non sono piaciute alla Fiordelisi che dopo la diretta, è andata a parlare con la Pelizon invece che chiarire con il suo fidanzato. In puntata si era detta totalmente basita dalle parole di Edoardo, negando di aver mai pensato una cosa di quel genere. Il Donnamaria quindi, dopo la diretta, ha cercato con confronto con Antonella, anche deluso dal fatto che lei abbia deciso di andare a parlare con Nikita invece che chiarire con lui.

Si riaccende lo scontro tra Edoardo e Antonella: le ultime news

“Sei un bugiardo” urla a gran voce la VIP contro il suo fidanzato, “Al tuo fianco hai delle persone cattive” continua lasciando intendere di essersi fatto influenzare dal suo gruppo di amici. “La nostra amicizia è più vera della vostra” conclude con la foga e la rabbia che l’assale. E ha ribadito che semmai ha detto qualcosa su Nikita, lo ha fatto mesi fa, non di certo adesso.

Antonella si sente profondamente tradita dal suo fidanzato, lei desidererebbe più supporto e protezione e invece lo accusa di riservarle dei colpi bassi che ledono i suoi sentimenti, “Non c’è persona qui dentro che tiene a te più di quanto ci tenga io”. Queste le parole della Fiordelisi delusa, per l’ennesima volta, dalla persona che dovrebbe amarla e stare al suo fianco.

Edoardo prova a recuperare i ricordi e a spiegare quello che ha detto a Oriana. “Lei non ti ha mai detto che eravate forti?” le ripete cercando di farle tornare alla mente il momento dell’accaduto. La schermitrice nega senza dubbio e aggiunge anche che, da quando si sono chiarite, non ha mai messo in dubbio la sua amicizia con Nikita e tanto meno che fosse una strategia della modella per il reality: “Come ti permetti di mettere in dubbio la nostra amicizia e di raccontare queste cose inventante” ribatte urlando e sentendosi profondamente delusa dal suo fidanzato.

Edoardo, cerca di tornare sui suoi passi, e nonostante lui ricordi d’aver sentito bene tali dichiarazioni, fa un mea culpa e prende in considerazione il fatto di poter aver frainteso le sue parole. Ma alla fine non sembra che tra i due sia tornato il sereno. Inoltre Nikita si è schierata dalla parte di Antonella facendo notare che lei è andata a parlare con la sua amica, perchè l’ha vista piangere…