Davide Donadei è convinto di essere uno dei favoriti. I vipponi perplessi, l’1% dà ragione a loro

Davide Donadei rientra in casa dopo il televoto del GF VIP e crede di essere uno dei favoriti ma ha preso solo l'1 % dei voti

E’ evidente che nella casa del Grande Fratello VIP 7 si perda la lucidità. E anche quello che è successo nella casa ieri sera, ne è la dimostrazione. Davide Donadei è arrivato nello studio del GF VIP, davanti ad Alfonso Signorini, dicendo di sapere che sarebbe uscito, che era anche giusto che fosse così, visto che Oriana e Antonella sono state due delle protagoniste di questa edizione. E’ bastato poi che rientrasse a casa, dopo un televoto che era per la scelta del finalista, per ribaltare invece ogni punto di vista. Alla fine della puntata infatti, confidando ai suoi amici quello che ha provato nello studio di Canale 5, ha anche detto che non si possono fare i conti con il televoto, perchè la percezione che si ha in casa è diversa da quello che poi succede in tv e non solo. Fin qui, nulla di eccezionale, spesso i concorrenti hanno avuto la sensazione che uno fosse più forte di un altro, sbagliandosi. E spesso il favore del pubblico cambia anche settimanalmente, in base a quello che un concorrente fa o non fa.

Nel caso di Davide però, quello che è successo dopo la diretta, ha dell’incredibile. Se fino a poche ore prima era convinto di lasciare il GF VIP, dopo il televoto, si è detto sicuro di essere tra i favoriti. Questo perchè Alfonso Signorini ha spiegato che il distacco tra i primi, era minimo. Ma non ha detto che invece era siderale con gli ultimi, nella fattispecie con Micol, Davide e Andrea che a stenti sono stati votati dai loro familiari.

La convinzione di Davide e le perplessità dei concorrenti

Davide quindi, tornato in casa, gasato per quello che era successo in studio, ha spiegato ai suoi amici che pensa che il pubblico lo abbia messo tra i primi. Ne è proprio convinto e quando Edoardo e Daniele provano a chiedergli da dove nasce questa sua convinzione, spiega che ha avuto delle percezioni, che ha sentito dei cori, che ha provato qualcosa che non a spiegare. Edoardo Donnamaria sembra essere molto perplesso e non capisce come Davide Donadei possa aver sentito queste cose…Ed effettivamente non sbaglia, visto che Davide è stato il meno votato dal pubblico, con una percentuale pari all’1 %, perchè forse, peggio di così, non si poteva fare.

Che amare rivelazioni avrà il buon Davide una volta uscito dalla casa del GF VIP e scoperto che le sue “vibes” erano totalmente fuori da ogni logica e che neppure gli abitanti del suo paese lo hanno votato…E per essere un ex tronista di Uomini e Donne tra l’altro, quelle percentuali la dicono lunga su quanto sia amato e su quanto abbia lasciato il segno.