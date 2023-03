Doppia sorpresa per Antonella Fiordelisi: papà Stefano ed Edoardo Donnamaria

Per Antonella Fiordelisi doppia sorpresa al Grande Fratello VIP questa sera: si festeggia il suo compleanno

Pensavamo che Edoardo Donnamaria non avesse modo di rientrare al Grande Fratello VIP, vista la squalifica ma a quanto pare succederà qualcosa di cui sarà protagonista. Forse non sarà nello studio ma potrà tornare dalla sua Antonella Fiordelisi che oggi compie gli anni. E in occasione del suo compleanno, la bella influencer campana avrà modo di ricevere un doppio regalo, come è stato annunciato oggi da Alfonso Signorini a poche ore dalla diretta della puntata del 13 marzo 2023 del GF VIP 7. Il conduttore di Canale 5 ha infatti spiegato che oggi, per la Fiordelisi, ci sarà una doppia sorpresa. Non vede Edoardo da giovedì sera, e questa è la prima volta che passano tanto tempo da separati. Si sono incontrati il 19 settembre e non si sono mai lasciati anche perchè nè Edoardo nè Antonella hanno preso il codiv durante il focolaio della casa, per cui sono realmente rimasti sempre insieme senza mai lasciarsi. Insomma questi tre giorni invece, quasi 4, sono stati i primi di lontananza. Edoardo ha fatto sentire la sua presenza ad Antonella, andando a gridare fuori dalla casa con il megafono. E la Fiordelisi invece per dimostrare al Donnamaria tutto il suo amore, continua a indossare i suoi capi di abbigliamento e dorme con accanto i suoi boxer. Poco sappiamo per il momento su questa sorpresa anche perchè Edoardo latita sui social e quindi non ha dato nessun genere di anticipazione su quello che potrebbe accadere in diretta. Le parole di Signorini ci lasciano pensare che ci sarà un incontro…

Doppio regalo al GF VIP 7 per Antonella Fiordelisi

Alfonso Signorini ha anche annunciato che “a grande richiesta” , non si sa se bene di chi, rientrerà nella casa del Grande Fratello VIP anche anche Stefano Fiordelisi, il padre di Antonella per un nuovo incontro con sua figlia. Un doppio regalo per la ragazza che, lo ricordiamo, oggi festeggia il suo compleanno. Avrebbe certamente voluto spegnere le candeline insieme a Edoardo ma si dovrà accontentare di due sorprese speciali per il momento e poi chissà, una volta fuori, avrà modo di recuperare organizzando un maxi party.

L’appuntamento con la puntata del Grande Fratello VIP 7 di oggi 13 marzo 2023 è per le 21,40 circa su Canale 5.