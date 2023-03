Orietta Berti contro i genitori della Fiordelisi: “Solo volgarità contro di me, capisco perchè sei così”

Sono molto dure le parole di Orietta Berti costretta a difendersi dagli attacchi dei genitori di Antonella Fiordelisi

Per la serie, la mela non cale troppo lontana dall’albero, ieri sera Orietta Berti, ha spiegato in modo molto chiaro che cosa pensa di Antonella Fiordelisi e soprattutto dei suoi genitori. Dopo l’attacco che la cantante, ha ricevuto in settimana ( persino una lettera indirizzata a Piersilvio Berlusconi nella quale i genitori della Fiordelisi spendevano parole di dubbio gusto sul suo conto), nella puntata del Grande Fratello VIP 7, per la Berti, è arrivato il momento di mettere i puntini sulle i. Forse qualcuno, si aspettava una certa difesa da parte di Alfonso Signorini, che di fronte a degli attacchi molto forti, avrebbe forse dovuto tutelare in modo diverso, la sua opinionista. E invece, il conduttore, ha fatto finta di nulla, e non ha parlato delle parole che la madre di Antonella, ha speso contro la Berti. Ma ci ha pensato la cantante a difendersi da sola, e alla prima occasione avuta, con un faccia a faccia con Antonella, la Berti ha messo i puntini sulle i. Il pubblico ha persino iniziato a pensare che la Fiordelisi, sapesse quello che era successo fuori, visto che non ha neppure chiesto, che cosa avessero detto. Una persona che sta in casa da sei mesi, sentendo le parole di Orietta, avrebbe forse commentato, chiedendo che cosa era accaduto, e dicendo che comunque non è responsabile per quello che gli altri dicono…E invece Antonella non ha detto nulla, e ha accettato le parole di Orietta Berti che ha fatto notare come sul suo conto, siano state dette cose poco belle. Ha parlato di “volgarità” la cantante, che era stata definita dai genitori della Fiordelisi “mediocre”. Non solo, nella loro lettera l’avevano accusata di aver fatto delle pesanti insinuazioni, delle quali dovrà rispondere nelle giuste sedi.

L’eliminazione di Antonella Fiordelisi

Alla fine il pubblico ha votato e Antonella Fiordelisi è stata eliminata. Ma ovviamente, vista la tattica usata questa settimana, i genitori di Antonella, potranno dire che è dipeso tutto dalla loro volontà, avendo chiesto ai fan di votare per farla uscire. Una notizia che non è piaciuta tantissimo ad Antonella, rimasta palesemente molto male nell’apprendere che i suoi genitori avessero chiesto, usando tra l’altro i suoi canali social, ai fan, di non votarla.