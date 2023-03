Donnamaria smette di seguire Micol e diventa Edobau: abbaia in risposta sui social

Edoardo Donnamaria ha smesso di seguire anche Micol sui social: bufera sul web che lo accusa di essere il cagnolino di Antonella e lui risponde con arroganza

Non ci ha messo molto Antonella Fiordelisi a imporre il suo volere una volta uscita dalla casa del Grande Fratello VIP 7. Ne sono convinti i fan del reality di Canale 5 che speravano che Edoardo Donnamaria non dimenticasse facilmente le sue amicizie. E invece, con la mossa social delle ultime ore, hanno compreso che Edoardo farà sempre quello che Antonella ordina. Sembra essere questa la convinzione di tutti i fan che ieri si sono accorti che Edoardo ha smesso di seguire Micol Incorvaia sui social. Se la decisione di non seguire più Clizia, poteva anche starci, per via delle parole del la fidanzata di Paolo Ciavarro ha speso sulla Fiordelisi, quella di smettere di seguire Micol, che è nella casa e non ha fatto nulla di diverso da quando Edo è uscito ( se non disperarsi e piangere per lui), è decisamente più strana. Non lo è certo, per chi è convinto che dietro a tutto questo ci sia Antonella. Ricordiamo comunque che Edoardo è un uomo di 30 anni, che prende le sue decisioni da solo. E forse gli piace anche che si parli di lui, magari per questo “regala” mosse e chicche che diventano poi, casi di stato sui social. Perchè alla fine dei conti, bisogna anche farsene una ragione e arrivare a mandare in tendenza #edobau, dando ancora una volta del cane dal Donnamaria, è esagerato. Se è questo quello che vuole, se è questa la modalità in cui preferisce vivere la sua storia con Antonella, sarà anche un problema suo, non di certo dei fandom vari.

La risposta di Edoardo Donnamaria

Se molti fan del GF VIP sono stati cattivi e inclementi, iniziando a mandare in rete fotomontaggi come quello che vi abbiamo mostrato nella foto di apertura, per fare ironia sul fatto che il Donnamaria sia il cagnolino della Fiordelisi, va detto che Edoardo non è stato da meno. In risposta alle tante critiche ricevute, ha postato un video in cui fa il gesto dell’ombrello, e poi ha commentato abbaiando, con il verso del cane. Se fosse stata la persona matura che molti credono che sia, avrebbe magari dato una spiegazione o in alternativa avrebbe ignorato, e invece…