Riccardo Guarnieri assente da Uomini e Donne: botolato? Le ipotesi

Riccardo Guarnieri ha lasciato Uomini e Donne? Le ipotesi social dopo l'assenza dal programma di Maria de Filippi

Nelle ultime tre registrazioni ( la prima era quella di metà marzo), Riccardo Guarnieri non è stato presente nello studio di Uomini e Donne. Una assenza che non è passata inosservata e che sta preoccupando i fan che si chiedono che fine abbia fatto il bel cavaliere tarantino. Riccardo è stato uno dei protagonisti assoluti dell’edizione 2022-2023 del programma di Maria de Filippi. E questa sua “improvvisa scomparsa” preoccupa non poco i telespettatori che già nella passata settimana, si sono chiesti, che fine avesse fatto. Niente storie su instagram, almeno nelle ultime ore, nessun commento. Lo avevamo lasciato nello studio di Canale 5 i primi di marzo con una bella notizia: una donna arrivata nello studio di Uomini e Donne per conoscerlo e il tarantino sembrava anche interessato a questa conoscenza. Poi non abbiamo saputo più nulla. Che fine ha fatto Riccardo?

Le ipotesi in questi casi possono essere diverse. Riccardo potrebbe aver deciso di lasciare Uomini e Donne, ma ci sembra strano che non sia quanto meno rientrato nello studio per salutare tutti e spiegare le sue motivazioni. Potrebbe invece esser stata la redazione a decidere di non richiamarlo più, ma anche questa ipotesi ci sembra un po’ strana, considerato il legame che c’è con il Guarnieri. Ci auguriamo quindi che Riccardo si sia dovuto assentare magari per un raffreddore o una influenza e che presto tornerà su Canale 5 sulla sedia rossa. Con la speranza che non ci siano motivi più gravi che hanno spinto il cavaliere pugliese a non essere presente nelle ultime registrazioni di Uomini e Donne. Vi terremo comunque informati.

