La mamma di Edoardo Tavassi lancia nuove accuse al GF VIP prima della finale: la frecciata velenosa

La mamma di Edoardo Tavassi polemica a poche ore dalla finalissima lancia una bordata al GF VIP: "Vi siete dimenticati che c'è Tavassi in finale?"

Emanuela Fuin in questa edizione del Grande Fratello VIP 7 non è stata una delle concorrenti ma è stata una delle protagoniste, almeno sui social, dove davvero non si è risparmiata nulla in difesa del suo Edoardo Tavassi. La mamma del vippone è sempre stata in prima linea per far notare atteggiamenti a sui dire poco coerenti o ingiustizie. E pensare che per una buona fetta di pubblico invece, Edoardo Tavassi sarebbe un raccomandato ( i fandom si dividono c’è chi lo pensa pulcino nero, chi invece figlio della gallina dalle uova d’oro, a voi quindi la scelta del posizionamento). La mamma del Tavassi a quanto pare, fa parte della prima fazione, coloro che pensano che Edoardo venga abbastanza bistrattato e anche a poche ore dalla finale del Grande Fratello VIP, la signora Fuin, lancia una nuova frecciata contro gli autori del reality di Canale 5. Il motivo? Tutto parte da una delle immagini che sono state scelte per i social, in vista della finale. A poche ore dalla finalissima che andrà in onda oggi 3 aprile 2024 su Canale 5, è stata pubblicata una foto che mostra i finalisti di questa edizione. Ma non c’è Edoardo Tavassi. Negli scatti e nei collage di questa immagine lui non si vede. Come non si vedono neppure Orietta e Sonia, con la differenza però che loro non sono in gara e non si stanno giocando anche un montepremi in soldi, oltre che la vittoria. Questa immagine non è molto piaciuta alla mamma di Edoardo Tavassi che ovviamente lo ha fatto notare.

Le parole avvelenate della madre di Edoardo Tavassi

E così sui social, sotto questa immagine incriminata ( quella che apre il nostro articolo, la riconoscerete) la mamma di Edoardo Tavassi ha fatto sentire la sua voce: “Vi siete dimenticati che c’è Tavassi in finale? O non avevate una foto con lui? Ovviamente si sono dimenticati di mettere Edoardo nelle foto dei finalisti. Manca solo lui. Fino alla fine! Li dovrebbero mettere sempre tutti“.

Tra l’altro con la frase “fino alla fine” la signora Emanuela Fuin vuole di certo sottolineare che questo trattamento con differenze tra un concorrente e un altro, ha riguardato suo figlio in diverse occasioni. Non ci resta che aspettare adesso la finale di questa sera, magari la madre di Tavassi, presente in puntata per una sorpresa, avrà qualcosa da dire in diretta, sarebbe più che scoppiettante.