Amici 22 spoiler ballottaggio: Alessio vs Mattia, chi esce?

Chi esce tra Alessio e Mattia nella puntata di Amici 22 in onda stasera su Canale 5? Ecco gli spoiler dell'8 aprile 2023

Una nuova puntata di Amici 22 è in onda sabato 8 aprile 2023. E come sempre, arrivati alla fase finale ci sono due allievi a rischio eliminazione. A contendersi il passaggio alla prossima puntata del serale di Amici 22 sono Alessio e Mattia. Due ballerini sono arrivati al ballottaggio e solo uno dei due potrà proseguire la corsa verso la vittoria. Chi andrà avanti? Come saprete, le puntate vengono registrate e conosciamo ogni dettaglio di quello che è accaduto nello studio di Canale 5 ma non sappiamo quello che è successo dopo. Anche in questa puntata di Amici 22 infatti, i ragazzi e le ragazze del talent di Maria de Filippi, hanno scoperto solo in casetta chi ha dovuto lasciare il programma. Alessio o Mattia? Non ci sono notizie ufficiali ma ci sono diversi spoiler che rivelano chi ha lasciato il talent di Canale 5 nella puntata dell’8 aprile 2023. Volete scoprirlo? Andate avanti e leggete le ultime news.

Amici 22 spoiler: Alessio vs Mattia, chi è uscito?

Allo scontro finale quindi andranno due ballerini in questa puntata. Alessio e Mattia entrambi due ballerini della squadra di Raimondo Todaro e sembrerebbe abbastanza facile pensare che dovrebbe essere il Cavaliere a lasciare il talent. Mattia Zenzola infatti è uno dei pupilli di Todaro che difficilmente potrebbe lasciar andare il solo ballerino di latino che ha in squadra. Se è vero che votano tutti i prof, è anche vero che Raimondo e Arisa potrebbero aver optato per Mattia. Le indiscrezioni che circolano sui social infatti, rivelano che dovrebbe essere Alessio il concorrente eliminato dal talent di Maria de Filippi nella puntata dell’8 aprile 2023.

Non sappiamo come è andata a finire, lo scopriremo solo stasera, ascoltando le parole di Maria. Possiamo però dire che Alessio ha sempre avuto giudizi molto positivi e ricevuto anche ottimi voti da tutti i giudici che l’hanno visto ballare. Di certo non avrà difficoltà, se dovesse essere lui l’eliminato di questa puntata, a trovare il suo posto nel mondo della danza.