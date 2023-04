Benedetta delusa da Mattia Zenzola non ci sta: il faccia a faccia ad Amici 22

Benedetta non ha compreso alcuni atteggiamenti di Mattia Zenzola e ha deciso di dire al ballerino di Amici 22 tutto quello che pensa

Nel day time di Amici 22 in onda il giorno di Pasquetta, abbiamo visto un confronto molo importante tra Mattia e Benedetta. La ballerina, che è rimasta proprio nella scuola di Amici per lavorare con Zenzola, non comprende alcuni atteggiamenti del ballerino e ha deciso di farglielo notare, anche perchè, se non c’è sintonia, anche il ballo ne può risentire. Il pubblico che ieri non era davanti alla tv per vedere questo day time, non sa quindi che Benedetta si è sfogata e ha voluto dire a Mattia tutto quello che pensa. “La sensazione che ho è che rispetto all’idea che io ho di coppia nel ballo, non c’è quella cosa che io sono quella persona che lo fa stare bene, tranquillo e che facciamo le cose insieme. Ho sempre l’impressione che facciamo le cose insieme quando ti va bene, quando ti piace e sei in comodo. Mentre nelle situazioni scomode io non ci devo mai stare secondo te” ha detto Benedetta al suo compagno.

E ancora: “Questo mi dispiace molto perché io faccio tutto con il cuore. Tu stai al ballottaggio e secondo te io posso rimanere seduta? Secondo te non mi alzo e vengo a dirti qualcosa? Pensi che non dovevo venire? Allora lo faccio e tu mi rispondi che vuoi stare da solo. Poi si avvicina chiunque altro e lo abbracci e lo baci. E l’hai fatto anche questa volta. Se ci tieni e senti che ti aiuto non lo dimostri. Devo quasi ringraziarti se una volta mi dai un bacetto“. Benedetta quindi non so è sentita apprezzata e ha voluto dire tutto quello che pensava a Mattia.

La risposta di Mattia Zenzola a Benedetta

Mattia ha subito risposto a Benedetta dicendo che in lei non c’è nulla che non vada e che quello che è successo è capitato perchè era un momento particolare, che stava vivendo in un modo suo. Invitando la compagna di ballo a essere più comprensiva ha anche detto: “Lo sai, volevo stare solo perché ero finito al ballottaggio. Quella era una situazione particolare, non ero al top e volevo stare per conto mio. Quando si è in coppia molto spesso si tende a discutere. Però è un battibeccare normale.“

E ha poi concluso: “Ci chiariamo sempre quando succede. Da parte mia è tutto ok e te lo giuro. Mi sento come se mi stai aiutando in questo percorso e non posso che dirti grazie. Ho un carattere molto particolare. Ho difficoltà a farmi capire. Arriviamo sempre a un chiarimento quando discutiamo. Mi sembra di starti vicino. Sei tanto carina, ma in certi momenti voglio stare da solo e penso possa capitare. Però non devi pensare che non ti voglio bene o non ti stimo”.