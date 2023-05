Mattia Zenzola si “vendica” di Maddalena: lei gli scrive, lui la snobba

Mattia Zenzola e Maddalena si sono sentiti dopo la finale di Amici 22? La Svevi racconta tutta la verità

Mattia Zenzola assoluto protagonista di questa edizione di Amici e anche della finalissima di Amici 22 con la sua bellissima vittoria. Ieri lo abbiamo visto a Verissimo, dove no ha parlato del capitolo amore. Si perchè, come molti ricorderanno, nella casetta di Amici 22 era nato anche un amore, tra Maddalena e Mattia Zenzola all’inizio dell’anno.

Abbiamo visto il ballerino organizzare cene romantiche, feste di compleanno, fare regali. Ma le cose tra lui e Maddalena non erano andare nel migliore dei modi. La ballerina infatti, sembrava aver trovato dei difetti in Mattia, forse la sua immaturità, della quale più volte si era lamentata con i compagni. Qualcuno invece aveva ipotizzato che Maddalena usasse Mattia solo per la “ship” nella casa e per avere più follower. Accuse che la Svevi aveva rispedito al mittente.

Le ultime settimane ad Amici 22 non erano state tra l’altro, per Maddalena molto facili per via di quello che aveva detto, parlando con Benedetta, su Mattia. E probabilmente una volta uscita fuori, ha letto decine e decine di messaggi polemici per via del suo atteggiamento.

Ma Amici 22 è finito: come stanno adesso le cose tra Maddalena e Mattia? Se lo chiedono un po’ tutti, visto che la mamma di Mattia pochi giorni fa si era lasciata scappare anche una considerazione su questa storia, dicendo che forse suo figlio, prova ancora qualcosa per la ballerina…

Mattia Zenzola non risponde a Maddalena: cosa sta succedendo

A spiegare quello che sta succedendo tra lei e Mattia, è stata la stessa Maddalena che in una intervista per Superguidatv ha dichiarato: “Quando sono uscita dal talent non era proprio un bel periodo tra di noi perché ci eravamo detti delle determinate cose” .

E poi: “Dopo la sua vittoria gli ho scritto un messaggio, mi sono complimentata con lui. Mattia si merita questa vittoria dopo il suo percorso durato ben due anni e soprattutto dopo l’infortunio“.

La giovane ballerina si è quindi detta davvero entusiasta di come sono andate le cose per Mattia e ha aggiunto: “Sono molto felice per lui, gli voglio un mondo di bene. Non mi ha ancora risposto, probabilmente sarà ancora preso dai tanti messaggi che gli sono arrivati”.

Un po’ strano visto che Amici è finito ormai da una settimana. Il tempo Mattia, se avesse voluto, avrebbe potuto trovarlo…Maddalena però è fiduciosa:” Sicuramente ci risentiremo, io comunque non voglio mai perdere i rapporti, per me lui può essere un grande amico sicuramente”. Bisognerà vedere se anche Mattia è d’accordo…

Una cosa è certa Mattia è stato impegnatissimo in questi giorni, ieri lo abbiamo visto anche a Verissimo ( puntata registrata qualche giorno fa) e adesso è in Puglia, dove si prepara a essere accolto in grande stile. Chissà magari prima o poi troverà il tempo per rispondere a Maddalena, o forse no…