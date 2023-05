E adesso l’ex suor Cristina parla anche di maternità: dalla privacy allo spiattellamento del privato

Parla anche di maternità la Scuccia all'Isola e adesso in tanti non credono più alla buona fede di Cristina: ecco perchè

E meno male che il percorso di Cristina Scuccia all’Isola dei famosi 2023 doveva essere basso profilo, almeno così aveva detto lei, che diventa rossa se le chiedi se abbia un fidanzato o meno. E’ andata in diversi programmi, prima dell’Isola. Da Verissimo a Italia sì a Oggi è un altro giorno, e ci sarebbe stato modo di parlare in ogni occasione del suo privato ma la Scuccia non lo ha fatto.

E’ riservata l’ex suor Cristina, non vuole essere giudicata e soprattutto non vuole che nessuno confonda i piani. Non vuole che si faccia confusione, che si pensi che ha lasciato la vita da religiosa per amore o per chissà quale motivo. Accadeva tanto tempo prima, nel suo cuore e nella sua testa. E così non ha detto nulla, ha negato, fino poi arrivare all’Isola, dove magicamente, ha iniziato a far capire che le piace una persona, che non vuole dare etichette, creando l’alone di mistero sul fatto che le potesse piacere una donna. Ha chiesto a Ilary Blasi di non parlarne, poi però si è aperta con Helena, mentre c’erano le telecamere.

E come abbiamo visto nel day time di oggi, ne ha parlato anche con Marco Mazzoli per radio Isola. E mentre lei in Honduras raccontava dei suo desiderio di maternità, in Italia si parla di quello che Gian Maria Saianto ha detto alla Prestes. Ha confidato che la Scuccia gli avrebbe detto di essere interessata a lui e di volerlo vedere fuori dal reality. Parole che ovviamente hanno destato parecchia perplessità, nel pubblico ma anche in Helena, che si diceva stupefatta di come una ex suora, possa mentire fino a questo punto.

Le confidenze di Cristina a Marco Mazzoli-Ultimenotizieflash.com

Le confidenze di Cristina Scuccia all’Isola: quanto c’è di vero

Ma lo sai che mi sono fidanzata?

Così senza che nessuno glielo chiedesse, la Scuccia dal nulla ha detto a Marco Mazzoli, ben sapendo che quel momento sarebbe stato ripreso, con tanto di telecamera addosso, che c’è una persona nella vita. E quando Marco le ha detto quello che pensava, ossia che ci fosse una donna e che non ci sarebbe nulla di male, la Scuccia ha risposto che non vuole dare nessuna etichetta al suo rapporto, che già ne ha avuta una bella grossa per cui adesso parla solo di amore.

La Scuccia si è poi lasciata andare ad altre confidenze molto forti:

Ti dico solo che questa notte ho sognato un neonato. Io mi sono svegliata ho avuto al sensazione che fosse mia e questa cosa mi ha lasciato addosso una forte sensazione di maternità. Quando guardo il mare penso a questa persona perchè mi ha detto che quando avrei visto il confine tra cielo e mare, lì ci sarebbe stata

Facile dunque pensare che il pubblico a casa si stia chiedendo fino a che punto la Scuccia, stia raccontando la verità sull’Isola e quanto invece stia giocando per creare il mistero, per crearsi un personaggio.