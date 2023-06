Home » Reality e Talent » Gabriela e Giuseppe a Temptation Island 2023 dopo 7 anni di fidanzamento: chi sono Reality e Talent Gabriela e Giuseppe a Temptation Island 2023 dopo 7 anni di fidanzamento: chi sono Maria Milano Gabriela e Giuseppe sono protagonisti di Temptation Island 2023: ecco chi sono e perchè partecipano al programma di Canale 5

Tutto pronto per l’edizione 2023 di Temptation Island, perchè tutti noi abbiamo sentito l’assenza del programma di Canale 5 la scorsa estate, inutile negarlo. E dopo quasi un mese di lontananza da Uomini e Donne, ci meritiamo quel giusto trash che solo Temptation Island sa portare nelle nostre estati! Oggi dai social di Witty è arrivato il primo video di presentazione. E’ il video che ci presenta Gabriela e Giuseppe, la prima coppia che partecipa al viaggio dei sentimenti sull’Isola delle tentazioni.

Non dovrebbero esserci cambiamenti di sorta: la prima puntata di Temptation Island dovrebbe andare in onda il 26 giugno 2023, a pochi giorni dal gran finale dell’Isola dei famosi 2023. E’ arrivato dunque il momento di iniziare a conoscere le coppie formate da gente comune, che hanno deciso di mettersi in gioco per capire se continuare a stare insieme o mettere fine alla relazione. Non ci resta che conoscere meglio la prima coppia di Temptation Island, è quella formata da Gabriele e Giuseppe.

Chi sono Gabriela e Giuseppe la coppia di Temptation Island 2023

Il video di presentazione che ci racconta chi sono Gabriela e Giuseppe protagonisti di Temptation Island 2023

Come si presentano i due fidanzati di Temptation Island 2023

Vediamo che cosa hanno detto Gabriela e Giuseppe che metteranno alla prova il loro amore nella nuova edizione di Temptation Island:

Ciao sono Gabriela, io e Giuseppe siamo fidanzati da sette anni. Per lui ho sacrificato tutto, amicizie, scuola e famiglia. Questo perché a lui dava fastidio anche se andavo a prendere il pane da sola. A gennaio del 2023 ho scoperto che lui si era iscritto di nascosto ad un sito di incontri. Però il cretino l’ha fatto per sbaglio usando il mio numero di cellulare. Quindi un pomeriggio mi è arrivato un messaggio con scritto ‘ciao stasera allora ci dobbiamo vedere’. Ma poi questo a stento sa l’italiano e su questa app si faceva chiamare American Boy

Gabriela e Giuseppe quindi sono la prima coppia protagonista di Temptation Island 2023. E i fan del programma sono già pronti a scommettere che Giuseppe, darà grandi soddisfazioni al pubblico di Canale 5. I due non hanno detto da dove vengono ma dal loro accento, sembrerebbe che siano campani. Vedremo, sicuramente scopriremo qualcosa in più non appena Temptation Island 2023 prenderà il via.