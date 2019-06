Partite in tv oggi, torna l’Under 21: stasera Italia-Polonia in diretta tv

Oltre sei milioni i telespettatori che hanno seguito la gara della nazionale italiana femminile protagonista del Mondiale 2019 di Francia. E questa sera la Rai spera di fare altrettanto bene con la nazionale minore che scende in campo per l’Europeo 2019. Si gioca questa sera e la partita Italia-Polonia valida per l’Europeo sarà trasmessa in diretta su Rai 1. Dopo la vittoria contro la Spagna si torna in campo questa sera, per conquistare, se possibile, la leadership del Gruppo A. Una gara molto importante per la nazionale di Di Biagio: in caso di successo, infatti, gli azzurrini sarebbero già promossi in semifinale, con il vantaggio di poter sfruttare il terzo turno, contro il Belgio, per il turnover quanto mai necessario in un torneo così compresso e con così pochi giorni di riposo tra una partita e l’altra.

PARTITE IN TV OGGI 19 GIUGNO 2019 EURO 2019 UNDER 21: SU RAI 1 C’E’ ITALIA-POLONIA

L’estate dei tifosi quindi torna a tingersi di azzurro. Ieri oltre sei milioni di spettatori hanno seguito la partita che ha visto #leragazzemondiali protagoniste! Una sconfitta che però non ha cambiato le sorti del girone con il passaggio del turno della nostra nazionale con il primo posto in classifica.

E questa sera invece, torna in campo la nazionale dei “piccolini” con l’under 21 di Di Biagio. Un Europeo che si gioca anche in Italia e tante le emozioni che i nostri azzurri sperano di regalare a tutti i tifosi che stanno affollando gli stadi: “ Stiamo rivivendo le atmosfere di Italia ’90“, ha detto il CT degli azzurrini Gigi Di Biagio presentando il match di domani: ancora una volta, infatti, il pubblico ha risposto alla grande, e il Dall’Ara sarà completamente sold out, come contro la Spagna.

PARTITE IN DIRETTA TV OGGI: SU RAI 1 ITALIA-POLONIA COME SEGUIRLA

Italia-Polonia, calcio d’inizio alle 21, sarà trasmessa in diretta su Rai1, a partire dalle 20.35, subito dopo il Tg1: telecronaca di Luca De Capitani e Antonio Di Gennaro, contributi da bordocampo di Andrea Riscassi, interviste di Angelo Oliveto. In studio, per la presentazione e il commento del match, Simona Rolandi con Andrea Agostinelli e Tiziano Pieri.

Vi ricordiamo che come sempre, anche la gara di oggi potrà essere vista in streaming sul sito ufficiale della Rai.