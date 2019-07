Giulia De Lellis e Andrea Iannone litigano in strada ma solo per fare pace (Foto)

L’amore non è bello se non è litigarello e per Andrea Iannone e Giulia De Lellis è davvero bellissimo anche litigare per poi fare pace subito dopo (foto). E’ la rivista Oggi a mostrare le foto della piccola discussione tra i due fidanzati, di certo un banale litigio ma si vede la bella influencer scendere dall’auto di Iannone e andare via da sola a grandi passi con il broncio. Immediata la reazione del pilota che le corre dietro, la avvinghia e la convince in un attimo ad arrendersi. Così in pochi secondi il broncio è già svanito e si scioglie in una risata per entrambi. Poi coccole e confidenze al tavolino di un locale milanese, lei si accorge che ci sono i paparazzi e per la prima volta è anche un po’ infastidita. Una storia d’amore importante quella tra l’ex di Belen Rodriguez e l’ex di Andrea Damante. Il centauro non ha mai voluto parlare della showgirl argentina dopo il loro addio e il ritorno di Stefano De Martino, al contrario di Giulia De Lellis che ha invece scritto un libro “Le corna stanno bene su tutto” che potremo leggere a settembre e dove sembra che troveremo degli scoop sui tradimenti, forse proprio quelli di Damante nei suoi confronti.

ANDREA IANNONE E GIULIA DE LELLIS BATTIBECCO E DOLCEZZE

Qualcosa ha fatto arrabbiare Giulia De Lellis che ha un bel caratterino e così scende in tutta fretta dalla Bentley del suo fidanzato e si avvia da sola. Le foto della rivista Oggi mostrano un po’ tutte, soprattutto quanto i due siano affiatati tra loro.

Due piccioncini al Radetzky Cafè, locale della movida. Iannone prende una bibita, De Lellis del vino bianco, poi parlano, raccontano, un po’ infastiditi dalla presenza del fotografo. Soprattutto Andrea sembrava irritato dalla presenza del paparazzo. Il gossip però fa parte della loro vita, Giulia è una influencer e un’ex gieffina.