Colesterolo cattivo, è importante anche l’ora dei pasti per ridurlo

Per ridurre il colesterolo cattivo è importante anche l’orario dei pasti. Questo è quanto emerge da una ricerca coordinata da Hsin-Jen Chen, professore associato di salute pubblica in Taiwan, presso la National Yang-Ming University di Taipei. Spostando l’orario in cui si consuma il cibo, i valori del colesterolo cattivo nel sangue risultano più bassi. La diminuzione di tali valori era maggiore con l’aumentare del consumo dei grassi. I valori di LDL, ovvero le lipoproteine di bassa densità meglio conosciute come colesterolo cattivo, hanno il compito di trasportare la sostanza lipoidea nella circolazione sanguigna per poi rilasciarla a cellule e tessuti. E’ molto importante che i valori di LDL siano normali. Scopriamo quindi cosa è emerso da questo studio.

COLESTEROLO CATTIVO, PERCHE’ E’ IMPORTANTE PER LA SALUTE CHE I VALORI SIANO NORMALI

Come vi abbiamo detto, valori normali di colesterolo nel sangue sono indispensabili per far sì che l’organismo funzioni in modo corretto. Un valore elevato invece, può portare a rischi anche gravi a livello cardiovascolare. Le lipoproteine in eccesso sono soggette a modificazioni dal punto di vista strutturale. Ciò è dovuto all’azione dei radicali liberi, che rendono più agevole l’infiltrazione del colesterolo all’interno delle pareti dei vasi arteriosi più grandi. Ne conseguono problemi rilevanti, come un ostacolo meccanico al flusso del sangue, formazione di trombi ed elasticità ridotta delle pareti delle arterie.

L’accumulo di colesterolo cattivo dipende una produzione endogena aumentata ma anche e soprattutto da una dieta non equilibrata e sana. Il colesterolo cattivo viene considerato elevato quando i valori superano i livelli di 129 mg/dl. Lo studio portato avanti a Taiwan dimostra che i livelli di colesterolo dipendono anche dall’orario in cui si consumano i pasti. Scopriamo come è stata svolta la ricerca in questione e quali sono i risultati ottenuti.

LO STUDIO: I VALORI DI COLESTEROLO CATTIVO DIPENDONO ANCHE DALL’ORARIO DEI PASTI

Lo studio portato avanti presso la National Yang-Ming University di Taipei, in Taiwan, coordinato dal professore associato di salute pubblica Hsin-Jen Chen, dimostra che i valori di LDL dipendono anche dall’orario dei pasti. Gli studiosi hanno calcolato che, spostando il consumo di pasti di 100 chilocalorie all’ora di pranzo dalla tarda serata, i valori di LDL diminuivano sensibilmente. E’ stato poi considerato il caso in cui le 100 chilocalorie provengono solo ed esclusivamente da grassi, ed è emerso che la riduzione è ancora più evidente spostando l’orario del pasto.

Questo dimostra che i processi metabolici del colesterolo, che sono assunzione, sintesi e utilizzo, si modificano nel tempo. Le persone sane producono lipoproteine nel corso delle ore notturne. Dunque, limitando il consumo di cibo soprattutto nelle ore serali e notturne, si possono avere degli effetti sui livelli di colesterolo cattivo. Ad incidere è ovviamente anche il tipo di alimentazione che deve essere ricca di acidi grassi monoinsaturi, polinsaturi, fitosteroli e fibre solubili.

