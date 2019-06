Come snellire le gambe: esercizi e alimentazione per arrivare in estate in forma

L’estate sta arrivando e con sé porta, come ogni anno, la tanto temuta prova costume. Tra i più grandi obbiettivi fisici delle donne, in questo periodo, vi è sicuramente quello di snellire le cosce. Sono tanti i modi che ci potrebbero aiutare in questa impresa, con ottimi risultati. La corretta alimentazione e una buona attività fisica insieme possono permettere di raggiungere gli obbiettivi sperati. Basta mettere in pratica questi consigli per riuscire a snellire le gambe in modo semplice ed efficace.

COME SNELLIRE LE COSCE IN MODO EFFICACE E SEMPLICE: I METODI PER DIMAGRIRE LE GAMBE

Snellire le cosce è uno degli obbiettivi che le donne vorrebbero raggiungere con l’arrivo dell’estate. Esistono delle soluzioni in grado di renderci questa impresa il più semplice possibile. Innanzitutto è bene tenere in considerazione il fatto che sarà necessario fare qualche piccolo cambiamento al proprio stile di vita e alle proprie abitudini. Le cosce sono tra i punti del corpo in cui tendono ad accumularsi i chili in eccesso e i tessuti adiposi. Per riuscire a dimagrire questa zona, è importante seguire questi consigli, che riguardano appunto alimentazione e allenamento fisico.

Prima di tutto è consigliato inserire nel proprio regime alimentare il calcio. È fondamentale per facilitare la crescita muscolare, ma anche per bruciare le calorie in eccesso. Non solo, aggiungete anche molti agrumi, come arance, pompelmi e limoni. Questi alimenti sono ideali per coloro che desiderano avere delle gambe toniche e magre. Inoltre, contengono i polifenoli, che bruciano i grassi, e la vitamina C, che aiutano a contrastare le infiammazioni da allenamento.

È bene anche praticare una sana attività fisica per snellire le cosce. Tra gli esercizi mirati più consigliati vi sono gli squat, da effettuare almeno un giorno sì e uno no. Questi danno la possibilità di tonificare non solo le gambe, ma anche i glutei, in davvero poco tempo. Basta, come sempre, avere costanza. Pure gli affondi rappresentano l’esercizio giusto per snellire. Allenano tutta la zona inferiore del corpo, arrivando a raggiungere davvero ottimi risultati. È sempre consigliato camminare. Chi non ha tempo per la palestra o non ama stare per lungo tempo nei luoghi chiusi, può dimagrire le cosce e perdere peso con delle regolari camminate. Consigliamo di mantenere un passo veloce per almeno mezz’ora e di farlo tutti i giorni. Non solo, durante la giornata cercate di ritagliarvi qualche momento per ottenere dei risultati. Tenetevi in allenamento sollevandovi sulle punte quando siete in piedi. In questo modo, è possibile eliminare i chili in eccesso, attivare il metabolismo e tonificare i muscoli. Infine, vi consigliamo di stimolare il metabolismo alternando allenamenti ad alta intensità a quelli a moderata intensità. Questo metodo è utile per diminuire il grasso corporeo.