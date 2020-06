Beauty routine estiva: 5 consigli

Con il cambiare delle stagioni è giusto modificare alcune abitudini giornaliere. Con l’arrivo dell’estate, per esempio, chi è solito dedicare del tempo alla beauty routine deve effettuare dei cambiamenti, talvolta pure drastici e che includono i prodotti. Effettivamente con il variare delle stagioni variano pure le esigenze della nostra pelle. Tanto per cominciare in estate siamo molto più esposti al sole, la pelle deve essere protetta da raggi troppo forti che potrebbero rovinarla o causare danni di vario genere. Per non parlare dell’idratazione. In questo articolo vi daremo alcuni consigli essenziali per la beauty routine estiva.

Estate e beauty routine da modificare: ecco i nostri consigli essenziali

Come vi abbiamo già anticipato, durante l’estate è importante proteggere la pelle dai raggi solari. La pelle e non solo, possiamo aggiungere. Anche i capelli potrebbero subire dei grossi danni per via del sole. Il consiglio è quello di utilizzare una buona crema solare per la pelle ed un ottimo olio protettivo per i capelli, soprattutto se ci si espone ai raggi nelle ore più calde della giornata. L’idratazione della pelle è fondamentale e durante la bella stagione probabilmente lo è ancora di più. Sudando perdiamo molti liquidi ed è importante perciò bere molto. Per quanto riguarda la pelle, soprattutto quella del viso, è consigliabile utilizzare delle creme specifiche per l’idratazione con una composizione molto fresca. In commercio, inoltre, esistono molti spray per l’idratazione della pelle del corpo. Una perfetta beauty routine comprende anche l’alimentazione. In estate si dovrebbero consumare prodotti contenenti vitamina A, C ed E. Non solo fanno bene all’organismo ma sono fondamentali anche per la nutrizione della pelle, soprattutto se siamo soliti prendere il sole. Un modo molto interessante e piacevole per nutrire la pelle in estate riguarda l’utilizzo dello scrub o di creme con ingredienti del tutto naturali e nutritive. Attenzione al trucco: se siete abituate a utilizzare make up sul viso, durante la bella stagione dovreste modificare questa tendenza. Il trucco non fa respirare la pelle e, in estate, l’esigenza di avere un viso più leggero e libero è sicuramente di più rispetto all’inverno.