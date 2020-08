5 centrifugati che fanno bene al nostro intestino e ci depurano

I centrifugati sono delle bevante estremamente gustose e, soprattutto, fanno molto bene al nostro corpo e al nostro intestino. Questi centrifugati vedono protagonisti degli alimenti salutari che aiutano a depurare, ad energizzare e pure a dimagrire. Vengono, infatti, inseriti spesso e volentieri nelle diete specifiche di chi ha bisogno di perdere qualche chilo di troppo senza rinunciare agli alimenti essenziali per energia, salute e fabbisogno giornaliero. Ma quali sono i centrifugati più buoni e quali sono i centrifugati che fanno ottenere maggiori risultati? In questo articolo ve ne indichiamo cinque tra i migliori per la depurazione e il benessere dell’intestino.

Ecco 5 centrifugati buonissimi e utili per il benessere del nostro intestino

Centrifugato con mele e carote. E’ uno dei più comuni e si prepara con: due carote, una mela e un gambo di sedano. Questo tipo di centrifugato è uno dei migliori per la semplicità degli ingredienti e per i loro effetti benefici. Contengono infatti vitamine e offrono un’azione disintossicante. Centrifugato di mele e pomodori. A proposito di effetto disintossicante, anche questo tipo di centrifugato è molto utile per ottenere dei risultati positivi. Qui gli ingredienti principali sono: una mela, un pomodoro e un cetriolo. Una delle bevande migliori per la stagione calda! Centrifugato con sedano e carote. Gli ingredienti di questo buonissimo centrifugato sono: tre gambi di sedano, un cetriolo, una mela, un piccolo rametto di prezzemolo e quattro foglie di spinaci. E’ però possibile sostituire alcuni alimenti non essenziali, come la mela, con altri frutti, come ad esempio una pera. Centrifugato di ananas e spinaci. Sicuramente è uno dei più particolari ma pure uno dei più interessanti a livello di benefici. Contiene vitamine ed ha azioni depurative oltre che disintossicanti. Gli ingredienti della bevanda sono: spinaci, alcune foglie di cavolo, qualche foglia di menta, due mele (meglio se verdi) e alcune fette di ananas, ne bastano anche quattro. Centrifugato di mele, cetrioli e zenzero. Qui gli ingredienti sono: spinaci, un cetriolo, una mela verde, del sedano, un po’ di rosmarino, un cucchiaino di zenzero e uno di succo di limone.