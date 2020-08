La spugna di luffa: a cosa serve e come si usa questo prodotto naturale

Nel mondo della cosmetica e del benessere, i prodotti e gli strumenti del tutto naturali stanno diventando sempre più di uso comune. In questo articolo vi parleremo della spugna di luffa, anche essa naturale, che serve per prendersi cura della propria pelle. E’ essenziale partire dal principio: la luffa è un ortaggio paragonabile alla zucchina per la sua particolare somiglianza. Quando questo tipo di vegetale arriva al punto più maturo, lo si fa essiccare per farlo poi diventare quello che noi definiamo la spugna di luffa naturale. Utilizzare questo strumento ovviamente è utile anche per il benessere del pianeta, oltre che per il nostro personale.

La spugna di luffa naturale: in che cosa può essere utile questo particolare strumento

La spugna di luffa serve innanzitutto per detergere la pelle ma viene utilizzata per altri diversi scopi. Questo strumento naturale, amico dell’ambiente è perfetto per ogni tipo di pelle, dalla più forte fino a quella più sensibile. Il motivo è molto semplice: la spugna ha un effetto esfoliante importante. Ma come si utilizza la luffa naturale in sostanza? Oltre che sulla pelle la si può utilizzare persino per pulire la propria casa. E’ adatta a diverse superfici e nonostante la sua delicatezza è pure molto resistente. Tra l’altro in molti usano la spugna di luffa naturale anche come una perfetta sostituta del più noto scrub. Gli effetti sulla pelle del corpo, infatti, sono molto simili.

Dove trovare la spugna di luffa naturale, ideale per curare la pelle del corpo

La spugna di luffa naturale, seppur non troppo famosa come altri prodotti di cosmetica, è facilmente reperibile. Nei negozi fisici specializzati e in tantissimi store online è semplice trovare questo tipo di prodotto per la cura e il benessere della pelle del corpo. In realtà non è difficile nemmeno costruire queste spugne in perfetta autonomia. Con un po’ di pazienza si può coltivare la luffa persino nel proprio giardino di casa.

E voi avevate mai sentito parlare della spugna di luffa naturale?