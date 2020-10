Evelina Flachi a E’ sempre mezzogiorno: i cibi che influenzano il sonno

Nella puntata di oggi 26 ottobre 2020 di E’ sempre mezzogiorno la dottoressa Evelina Flachi ha suggerito quali sono i cibi da preferire la sera per dormire bene, quali evitare e cosa è sbagliato fare per il buon sonno. Il sonno agisce anche sul sistema immunitario è quindi molto importante, ma quali sono i cibi in grado di influenzare un buon riposo. Innanzitutto la Flachi ha ripetuto che sono necessarie almeno 6 o 7 ore di sonno per stare bene. Dobbiamo poi evitare che il sonno sia turbato, considerando ovviamente che ci sono dinamiche che non possiamo ma evitare ma se l’insonnia persiste diventa necessario chiedere aiuto al medico.

EVELINA FLACHI – GLI ALIMENTI CHE VANNO EVITATI PER DORMIRE BENE

La dieta deve essere varia, questo il primo consiglio, inoltre per la Flachi va evitata l’attività fisica di sera, meglio se la pratichiamo di mattina. Inoltre, sempre di sera vanno evitati i cibi molto elaborati che rallentano la digestione, i cibi piccanti e i cibi troppo salati che inducono la sete.

Ad Antonella Clerici interessa sapere se un buon bicchiere di vino rosso a cena è concesso. Un bicchiere è concesso, non bisogna mai esagerare con l’alcol perché se in un primo momento ci dà quella piacevole sonnolenza poi ci disturba il sonno. Per quanto riguarda il caffè è sempre soggettivo.

Cosa possiamo mangiare per dormire meglio? I cereali sono gli alleati del buon sonno, così un buon piatto di riso con il radicchio potrebbe essere perfetto per la cena. Possiamo aggiungere latticini e mandorle, il tutto sempre senza esagerare. Inoltre, la lattuga è perfetta, ha un’azione sedativa, magari la mangiamo all’inizio del nostro pasto.

Certo in questo periodo non è semplice per tutti riposare bene di notte, le preoccupazioni sono numerose, ma possiamo provare aiutandoci anche a tavola.