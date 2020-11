Koseling per affrontare bene il lockdown durante l’inverno

C’è poco da fare, è un periodo complicato. Stiamo affrontando un momento difficile a causa del Covid 19 e per molti di noi è obbligatorio stare a casa, o quasi. Sembra di essere tornati al lockdown di marzo anche se le restrizioni sono leggermente più morbide, a seconda della regione di appartenenza. Ma come si può affrontare al meglio un lockdown in questi mesi invernali? In questo articolo parleremo della filosofia del koseling, nota soprattutto nei paesi della Norvegia. Di che cosa si tratta? Semplicemente del comportamento e dell’atteggiamento ottimale per godersi al meglio casa propria se si è costretti a non uscire.

La filosofia norvegese del koseling per il lockdown invernale: godersi la casa

Per molti può essere particolarmente complicato trascorrere giorni, settimane o addirittura mesi rinchiusi in casa. Soprattutto se si è abituati ad avere una vita sociale molto intensa, a uscire e viaggiare, o se magari si vive da soli in un monolocale senza nemmeno il balcone. Potremmo prendere spunto dai norvegesi e il koseling per goderci al meglio casa durante il lockdown. Come si può fare? E’ più semplice di quello che si immagina perché basterà creare una bella atmosfera come può essere quella natalizia. E tante presenze affettive, se si vive con la famiglia, ma vanno bene pure i coinquilini dell’università. Occhio sempre a non stare troppo vicini che non si sa mai! Il trucco è quello di prendere il lockdown come un qualcosa di positivo soprattutto se solitamente non si ha molto tempo da trascorrere a casa e dedicarsi a tante piccole cose.

Riscoprire la bellezza di stare a casa con il koseling: approfittare del lockdown

Entrando più nel particolare, la filosofia del koseling dice che bisogna dedicarsi ai piccoli dettagli, a dei momenti privati, alla vita domestica, senza ovviamente dimenticare un po’ di contatto con l’aria pulita. Questo aiuterà la mente ad allontanarsi dai pensieri, dalle giornate caotiche, dalla città piena di gente e luci per concedersi più tempo per il relax e altre cose importanti. Basterà un bel libro, una buona cioccolata calda e magari pure una copertina natalizia mentre si è stesi a sorseggiare sul divano.