Skincare naturale per l’uomo, ecco la ricetta biologica di Valuxxo

Sappiamo bene quanto sia importante presentarsi agli occhi degli altri nel migliore dei modi, sicuri di sé e a proprio agio con l’aspetto esteriore. Il benessere della pelle e la skincare routine sono sempre più al centro dell’attenzione, soprattutto in questo periodo storico durante il quale siamo naturalmente portati a prenderci più cura di noi stessi. Una regola d’oro che, diversamente da quanto si è normalmente portati a pensare, vale oggi più che mai anche per gli uomini.

Quella della beauty routine è un’attività che è bene portare avanti mattina e sera, contribuendo così in maniera netta e decisa al miglioramento della personale attitudine alla produttività e – soprattutto – del tono di umore. Non stiamo parlando di un’abitudine banale o da prendere troppo alla leggera. Soprattutto perché non tutti i prodotti in commercio sanno prendersi realmente cura dell’epidermide di ciascuno.

Ecco perché la cosa migliore da fare sarà puntare su una skincare naturale per uomo, che nasce dall’incontro tra scienza e natura. In questo senso un marchio come Valuxxo può essere definito come un vero e proprio pioniere, avendo lanciato per esempio di recente la linea Hemp Skincare per la cura della pelle maschile a base di olio di semi di canapa biologico e una gamma di altri componenti naturali e certificati vegani.

Si tratta nello specifico di Valuxxo Revitalising Eye Cream, ovvero una crema occhi rivitalizzante adatta a tutti i tipi di pelle, e di Valuxxo Firming Face Serum, un siero tonificante per il viso anch’esso adatto a tutti i tipi di pelle. Questi prodotti sono composti al 99% da ingredienti naturali e componenti di origine organica, inoltre sono del tutto privi di parabeni, oli minerali, siliconi, petrolato, SLS, glicole propilenico, coloranti e profumi sintetici ma anche PEG e carbomeri.

L’importanza di prendersi cura della propria pelle con prodotti biologici

Ogni uomo desidera avere una pelle pulita, sana e sempre protetta dall’aggressione degli agenti atmosferici oltre che dallo stress. Spesso si tende a pensare che l’attività di skin care routine sia troppo complessa da organizzare e in molti ritengono di avere troppo poco tempo o scarsa pazienza per farla diventare una buona abitudine. Niente di più errato, soprattutto perché è proprio grazie ai prodotti biologici che i migliori risultati non tarderanno ad arrivare aprendo nuove prospettive. Gli ingredienti naturali e biologici impiegati sono derivanti da piante che vengono coltivate senza l’uso di pesticidi, erbicidi, fertilizzanti sintetici, OGM o altre sostanze o additivi chimici.

La differenza tra un prodotto naturale e uno biologico si cela principalmente nella composizione e nella percentuale degli ingredienti. Se quelli biologici superano la soglia del 95% si può parlare di prodotto biologico, altrimenti è naturale. Senza contare l’impatto green che la scelta di dedicarsi alla skincare routine maschile può avere: l’impiego di prodotti biologici contribuisce infatti alla riduzione dell’impatto ambientale al minimo. Il motivo è presto detto: i metodi relativi all’agricoltura biologica vanno a produrre un minore inquinamento da pesticidi e fertilizzanti, meno rifiuti tossici per l’ambiente e meno anidride carbonica.

Ingredienti di alta qualità e tecniche di lavorazione all’avanguardia

I prodotti Valuxxo includono solo materie prime lavorate utilizzando metodi tecnologicamente all’avanguardia, ma rigorosamente naturali e rispettosi dell’ambiente, come la spremitura a freddo. Da sottolineare pure il fatto che le confezioni stesse sono interamente riciclabili. La linea Valuxxo Hemp Skincare è basata su ingredienti naturali, potenti e di alta qualità. L’obiettivo dichiarato è sempre quello di fornire alla pelle dell’uomo la corretta idratazione, freschezza e vitalità. Tra gli ingredienti più interessanti, relativi alla crema occhi rivitalizzante e al siero occhi tonificante di Valuxxo, spiccano: