Ricrescita non ti temo: coprire i capelli bianchi in poche mosse

A volte i capelli bianchi possono rappresentare un vero e proprio incubo. Chi fa abitualmente il colore ai capelli si ritrova spesso e volentieri a dover affrontare un grande problema. Ovviamente stiamo parlando della ricrescita. Quanto possono dare fastidio i capelli bianchi o grigi che iniziano a crescere, magari proprio qualche giorno dopo che ci si è recati dal parrucchiere o che si è fatta la tinta fai da te a casa. Questo può davvero creare dei disagi perché non ci si sente sistemati e ordinati con se stessi, perché forse si ha un evento speciale, un appuntamento o una presentazione di lavoro importante.

Fatto sta che l’incubo della ricrescita è del tutto risolvibile. Ad oggi in commercio sono disponibili una infinità di prodotti per coprire i capelli bianchi. Prodotti che si possono utilizzare a casa e che sono semplici e veloci in fatto di applicazione. Prodotti che ci salvano anche all’ultimo momento, ma non solo. Imparando a usarli nel modo giusto, potremo ritardare anche la tinta completa, un bel risparmio, sia di tempo che economico. In questo nuovo articolo vogliamo proprio approfondire questo argomento e presentarvi alcuni prodotti perfetti per coprire la ricrescita in poche mosse semplicissime.

I prodotti perfetti per coprire la ricrescita

Ecco cinque prodotti che abbiamo selezionato per voi:

Spray Ritocco Perfetto di L’oreal Paris: con un micro diffusore che penetra facilmente tra le ciocche lo spray elimina i capelli bianchi e permetterà di risparmiare denaro e tempo non recandosi continuamente dal parrucchiere per un po’ di ricrescita. Il prezzo per l’acquisto è di circa 6,45 euro. CLICCA QUI PER ACQUISTARE IL PRODOTTO ON LINE

Revolution Haircare Root Touch Up Spray: anche questo è uno spray molto semplice da utilizzare per coprire l’inizio della ricrescita. E’ ovviamente disponibile in varie colorazioni da adattare alla propria tonalità. Il prezzo è di 5,45 euro. CLICCA QUI PER L’ACQUISTO ON LINE

Lazartigue Absolute Colour: è una tinta vegana permanente che è priva di ammoniaca. L’acquisto prevede un kit completo in cui si trovano anche dei guanti protettivi. Il costo è di 22,45 euro. CLICCA QUI PER L’ACQUISTO ON LINE

SHYNE GLOSS: si tratta di una vera e propria selezione di lucidanti per capelli, un semi permanente per un colore che dura anche fino a sei lavaggi. Il prezzo è di 36,45 euro. Ideale per ciocche castano scuro o nero corvino di qualsiasi lunghezza, ‘Golden Brown’ ravviva con un tocco di calore dell’intensità del cioccolato e una lucentezza da fare invidia. CLICCA QUI PER L’ACQUISTO