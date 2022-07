Come abbronzarsi velocemente: i nostri consigli

Con l’arrivo dell’estate, inizia la corsa all’abbronzatura. I veri appassionati approfittano di ogni balconcino, cortile, terrazza fin dai primi raggi di sole estivo, per poi catapultarsi sulle spiagge al primo weekend libero. Anche tu vorresti un’abbronzatura da paradiso tropicale, ma non hai che poi giorni di vacanza a disposizione ? Segui i nostri consigli su come abbronzarsi velocemente.

Una bella abbronzatura comincia a casa tua

Se non puoi trascorrere molto tempo a spiaggia nulla ti impedisce di prendere il sole approfittando del tuo spazio esterno, come il giardino o il terrazzo. Ti basta avere un lettino o uno sdraio, un libro e un po’ di tempo per rilassarti! Vuoi arredare al meglio il tuo balcone, terrazzo o giardino per renderlo uno spazio davvero da vivere?

Grazie a siti di e-commerce come Concept-u.it potrai trovare una grande varietà di modelli di sdraio, salotti da giardino, ombrelloni e via dicendo a prezzi davvero economici. Per massimizzare l’abbronzatura evitando di ustionarti ti consigliamo di cominciare con l’esporti al mattino fino alle 10 e il pomeriggio a partire dalle 16/17.

Usa l’olio abbronzante

L’ olio abbronzante è un prodotto in vendita libera nelle farmacie, parafarmacie, profumerie o supermercati. Serve ad ottimizzare il tempo di esposizione al sole per ottenere una tintarella più veloce. Attenti però, l’uso di questo olio non protegge la pelle come una crema solare ad alto indice di protezione, è soltanto un ausilio all’abbronzatura, per cui è indicato alle persone che hanno già trascorso qualche giorno di esposizione prudente.

Fai qualche seduta in una cabina abbronzante

Fare qualche seduta in una cabina abbronzante prima di andare in vacanza è un’ottima strategia per abbronzarsi più velocemente. Le cabine abbronzanti a raggi UV permettono di simulare le radiazioni solari, che stimolano la produzione di melanina regalandoci l’abbronzatura tanto desiderata. Il vantaggio di questo metodo è che in poche sedute di pochi minuti si possono già vedere i primi risultati. È inoltre possibile regolare l’intensità delle lampade UV per avere un’abbronzatura più o meno pronunciata. Tuttavia, così come il sole, i raggi UV possono essere pericolosi per la pelle, per cui vanno usati con attenzione.

Oggi grazie allo sviluppo tecnico esistono diversi tipi di impianti UV oltre alle classiche cabine e lettini. Ad esempio alcuni centri di abbronzatura propongono delle docce UV che funzionano con lo stesso principio ma a differenza delle cabine, in cui si sta stretti, permettono di offrire maggiore spazio e comfort.

Applica un acceleratore di abbronzatura

Gli acceleratori di abbronzatura, detti anche intensificatori di abbronzatura, sono dei prodotti cosmetici che agiscono sulla produzione della melanina, accelerandola. La melanina è l’insieme dei pigmenti scuri prodotti dalla pelle per proteggerla dall’aggressione dei raggi del sole e bloccarne l’invecchiamento prematuro. Per quanto riguarda l’utilizzo, niente di più semplice, basta applicare la crema circa mezz’ora prima di esporti al sole.

Esistono anche degli integratori capaci di stimolare la produzione di melanina (e non sono a base di melanina, come spesso si crede) che permettono di esporsi al sole più a lungo minimizzando anche i rischi di eritema. Si tratta di prodotti a base di vitamine E, C e D3, più minerali come zinco e rame, e luteina (un pigmento naturale). Possono essere utili anche a chi ha la pelle particolarmente chiara e tendente a scottature e irritazioni. Attenzione, però, questo non significa che si può abbassare la guardia ed esporsi per ore senza crema solare!

Per quanto riguarda la modalità di assunzione, si consiglia di cominciarla tra un mese e 2 settimane prima dell’esposizione e di continuare anche durante la vacanza.

Mangiare frutta e verdura di color arancione

Un altro consiglio interessante che pochi sanno riguarda l’alimentazione. Alcuni frutti e verdure come il melone, le carote, gli agrumi, i pomodori, i peperoni rossi, la zucca e l’anguria aiutano ad abbronzarsi velocemente grazie al beta-carotene che contengono, una sostanza fondamentale per ottenere il colore dorato tipico dell’abbronzatura. Insomma, viva le insalate, le macedonie e le abbuffate di anguria sulla spiaggia!

Prendi il sole in acqua

Sapevi che prendendo il sole su un materassino in acqua ci si abbronza di più? Questo perché oltre che dai raggi diretti del sole, il nostro corpo è irradiato anche da quelli riflessi sulla superficie dell’acqua. E grazie alla frescura dell’acqua, abbronzarsi è molto più piacevole!

Ora che hai letto i nostri consigli su come abbronzarsi velocemente, sei pronto/a ad affrontare al meglio l’estate!