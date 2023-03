Prepariamo la pelle all’abbronzatura con la frutta: le ricette per il corpo da fare in casa

Con dei semplici trattamenti a base di frutta da fare a casa prepariamo la pelle all'estate per avere anche una abbronzatura perfetta

L’estate sta arrivando e con essa la voglia di trascorrere del tempo all’aria aperta e al sole. Ma prima di esporre la pelle ai raggi UV, è importante prepararla adeguatamente per evitare danni e ottenere una abbronzatura uniforme e duratura. In questo articolo, esploreremo alcuni consigli di skincare e alimenti che possono aiutare a preparare la pelle per l’estate. L’esfoliazione regolare della pelle è un passo fondamentale per prepararla all’estate. Rimuove le cellule morte dalla superficie della pelle e permette ai prodotti skincare successivi di penetrare meglio nella pelle. L’esfoliazione può essere effettuata con scrub o esfolianti chimici, come l’acido glicolico o l’acido salicilico. Tuttavia, è importante non esagerare e non esfoliare la pelle troppo spesso, poiché potrebbe causare irritazioni.

Come preparare la pelle all’estate

Siamo in primavera e siamo quindi ancora in tempo per preparare al meglio la nostra pelle per l’abbronzatura. La frutta fa bene non solo se mangiata ma anche utilizzata per liberare la pelle dalle tossine, renderla più elastica e pronta per ricevere i raggi del sole ed ottenere in estate una bella abbronzatura. Sono tutti trattamenti da fare a casa ma non dimenticate mai un solare protettivo quando indossate il costume. La protezione solare è fondamentale per proteggere la pelle dai danni causati dai raggi UV, che possono causare invecchiamento precoce, rughe, macchie scure e altri problemi di pelle. È importante utilizzare una crema solare ad ampio spettro con un SPF di almeno 30 e riapplicarla ogni due ore o dopo ogni immersione in acqua.

Le carote vanno sì mangiate ma possiamo rendere la nostra pelle morbida e luminosa preparando questo impasto. Sono necessarie 4 o 5 carote che frulliamo e a cui aggiungiamo 3 cucchiai di farina di avena e un cucchiaio di olio di mandorle dolci o di Jojoba. Passiamo questo impasto sul corpo asciutto e dopo dieci minuti sciacquiamo sotto la doccia. L’effetto peeling sarò molto dolce.

Per la pelle molto secca utilizziamo la polpa di banane che facciamo bollire in un po’ d’acqua, lasciamo in infusione poi bagnamo un piccolo asciugamano in questo infuso e passiamo su tutto il corpo ottenendo un effetto ammorbidente. Possiamo anche non risciacquare.

Con le arance possiamo nutrire al meglio la pelle del corpo. Non dovremmo pensare infatti solo al viso. Prepariamo una pasta di buccia di arancia che facciamo bollire a lungo. Facciamo raffreddare ottenendo una crema che applicheremo con un pennello sul corpo. Perderemo il grigiore della pelle lasciando in posa un’ora, poi doccia. Tornando invece all’alimentazione, alimenti ricchi di vitamina C, come kiwi, arance e peperoni. La vitamina C è essenziale per la produzione di collagene, che mantiene la pelle elastica e resistente.

Non ci resta che coccolare il nostro corpo. Ricordate anche che l’idratazione è essenziale per mantenere la pelle morbida e idratata durante l’estate. La pelle esposta al sole ha bisogno di un’attenzione particolare, quindi è importante applicare creme idratanti e sieri specifici per il viso e il corpo. Inoltre, bere molta acqua aiuta a mantenere la pelle idratata dall’interno.