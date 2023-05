Primavera in tavola e non solo: 8 consigli per prepararsi all’estate

Come possiamo prepararci all'arrivo dell'estate ? Ecco 8 consigli per essere pronti alla stagione più calda: usiamo la primavera per prepararci

Con l’arrivo della primavera, ci avviciniamo alla stagione estiva, un periodo in cui desideriamo tutti sentirci in forma e pieni di energia per affrontare le giornate più calde. Una dieta sana ed equilibrata può essere la chiave per raggiungere questo obiettivo. In questo articolo, ti forniremo consigli su cosa mangiare durante la primavera per arrivare in forma all’estate, godendo di un’alimentazione gustosa e nutriente.

Non solo cosa mangiare ma anche dei consigli utili per degli atteggiamenti che possono essere utili per prepararsi alla stagione più calda.

Come prepararsi all’estate: consigli in tavola

Scegli frutta e verdura di stagione: in primavera, l’orto ci regala una varietà di frutta e verdura fresca e gustosa. Approfitta di questi alimenti di stagione come fragole, ciliegie, lamponi, asparagi, carciofi, fagiolini e piselli. Sono ricchi di vitamine, minerali e antiossidanti, fondamentali per il benessere del nostro organismo.

Integra cereali integrali: i cereali integrali come il riso integrale, l’avena e la quinoa sono una fonte preziosa di fibre, che favoriscono la digestione e ci tengono sazi più a lungo. Questi alimenti forniscono anche energia a lunga durata, aiutandoci a mantenere un livello costante di zuccheri nel sangue e prevenendo picchi glicemici.

Prediligi proteine magre: le proteine sono essenziali per il mantenimento dei muscoli e per la sensazione di sazietà. Scegli fonti di proteine magre come il pesce, il pollo, il tacchino, le uova, i legumi e i latticini a basso contenuto di grassi. Evita gli alimenti ricchi di grassi saturi e preferisci metodi di cottura leggeri come la griglia, la cottura al vapore o al forno.

Scegli le ciliegie frutta di stagione-Ultimenotizieflash.com

Bevi abbondante acqua: con l’aumento delle temperature, è fondamentale idratarsi adeguatamente. Bevi almeno 8 bicchieri d’acqua al giorno per mantenere l’equilibrio idrico dell’organismo. Puoi arricchire l’acqua con fette di agrumi, menta o cetriolo per renderla più gustosa e invitante.

Limita il consumo di cibi processati e zuccherati: Gli alimenti ricchi di zuccheri aggiunti e di ingredienti artificiali non sono solo poco salutari, ma possono anche causare sbalzi glicemici e fornire calorie vuote. Riduci al minimo il consumo di dolci, bevande gassate, snack confezionati e cibi pronti, preferendo alimenti freschi e non lavorati.

Fai pasti leggeri e frequenti: mangiare pasti leggeri e frequenti durante la giornata aiuta a mantenere un metabolismo attivo e costante. Opta per 4-5 pasti al giorno, inclusi spuntini salutari come frutta fresca, noci o yogurt magro. Questo ti permetterà di evitare la sensazione di affaticamento e di mantenere una costante sensazione di sazietà.

Aggiungi erbe e spezie alle tue preparazioni: le erbe aromatiche e le spezie non solo danno sapore ai tuoi piatti, ma possono anche apportare benefici per la salute. Utilizza erbe come basilico, prezzemolo, timo e origano per aggiungere freschezza e aroma ai tuoi pasti. Le spezie come curcuma, zenzero, pepe di Cayenna e cannella possono fornire proprietà antinfiammatorie e antiossidanti.

I benefici della cannella-Ultimenotizieflash.com

Limita l’assunzione di sale: Un consumo eccessivo di sale può provocare ritenzione idrica e aumento della pressione arteriosa. Cerca di limitare l’uso di sale nella preparazione dei tuoi pasti. In alternativa, puoi utilizzare spezie, erbe aromatiche, succo di limone o aceto per aggiungere sapore ai tuoi piatti.

Oltre a seguire una dieta equilibrata, è importante mantenere uno stile di vita attivo. Approfitta delle giornate più lunghe e del clima mite per fare attività fisica all’aperto. Camminate, corse leggere, yoga o nuoto sono ottime opzioni per mantenersi attivi e favorire il benessere generale.