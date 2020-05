Diaco Biofarmaceutici lancia il nuovo spray per igienizzare mani e mascherine

Da tre mesi a questa parte le vite di tutti sono cambiate. Il gesto dello stringere una mano ci sembrava così banale e scontato, come quello di poterci abbracciare, salutare. Tutto questo è stato messo in discussione e ancora per mesi, dovremo tenere le dovute distanze. Abbiamo imparato nuovi termini come lockdown, droplets ma forse quello che più usiamo e forse odiamo, è il distanziamento sociale. Dobbiamo stare a distanza di sicurezza, per la nostra sicurezza e per quella delle persone che incontriamo.

Da intere settimane, in TV, conduttrici ci spiegano come lavarci le mani, virologi ci ricordano quanto sia importante farlo, scienziati ci spiegano come dobbiamo farlo. Un gesto semplice che davamo per scontato ma che oggi rappresenta una delle poche protezioni che abbiamo di fronte a un virus invisibile che ha cambiato le nostre vite. Era la fine di febbraio quando nei supermercati iniziava la corsa, la caccia all’oro. Questa volta il bene più prezioso era rappresentato da Amuchina, Alcol, disinfettanti. Nel giro di pochi giorni dagli scaffali è scomparso tutto. Su internet i prezzi di questi prodotto sono arrivati alle stelle; un semplice flacone di gel disinfettante venduto a 3 euro era arrivato a costare anche 50. Pulire, pulire pulire. Abbiamo fatto i conti con l’igiene e imparato a comportarci in modo totalmente diverso rispetto a prima perchè proteggerci dal contatto con gel disinfettati e spray, era diventata la nostra sola arma nella lotta contro il coronavirus.

In casa ormai abbiamo infinite collezioni di prodotti per l’igiene e cerchiamo di sperimentarne anche di nuovi con un solo scopo, quello di proteggerci, quello di prevenire, quello di tutelarci.

E in questi mesi sono nati anche altri prodotti pensati appositamente per le nostre nuove esigenze: oggi uscire di casa con mascherina, guanti e disinfettante o gel liquido è qualcosa che viene spontaneo. Tra i prodotti per la fase 2, ma che non mancheranno neppure nei prossimi mesi, quando forse inizierà la fase 3, c’è anche un nuovo spray detergente che ci permette di avere una giusta igiene delle mani.

NUOVO SPRAY DETERGENTE DIACO COS’È E COME FUNZIONA

Perchè scegliere questo tipo di Spray? Il nuovo Spray Detergente Igienizzante Diaco è studiato per igienizzare le mani e purificare da tutte le contaminazioni i tessuti e le piccole superfici. È facile da portare in borsa, nello zainetto e può essere usato da tutti i componenti della famiglia.

Una volta utilizzato il prodotto, noterete che la vostra pelle sarà idratata e anche molto profumata. Tutto questo grazie alla composizione a base di alcol e timo . Con queste caratteristiche il PH della pelle si mantiene in perfetto equilibrio, donando alle mani una piacevole sensazione di freschezza e un gradevole profumo. La sua azione e la sua composizione al 75% di alcol, 24.95% di acqua e 0.05% di timo, aiutano ad eliminare germi, virus e batteri in modo rapido ed efficace. Il timo, per la composizione dello spray igienizzante Diaco, è stato scelto perchè ha delle proprietà curative e visto che ormai usiamo moltissimo questi prodotto per igienizzare le mani, è anche bene che siano sempre protette e che non si rischino magari delle infiammazioni.

Ma lo spray può essere usato anche in un altro modo. Infatti è possibile igienizzare anche delle piccole superfici cosa che invece non si può fare con un comune gel che ha invece un altro utilizzo. Inoltre non lascia aloni: in questo momento l’incubo di tutte le persone che puliscono, magari anche dopo aver portato la spesa in casa, mobili e superfici di ogni genere, è quello degli aloni . Con questo spray si può pulire senza avere nessun tipo di alone.

E ultima caratteristica ma non ultima per importanza, anzi, questo prodotto è perfetto anche per igienizzare le mascherine. Come saprete ci sono delle tipologie di mascherine che possono essere utilizzate per diverse ore e possono quindi essere anche igienizzate. Generalmente gli esperti consigliano di usare prodotti come l’alcol ma questo spray sarà perfetto anche per questo utilizzo, poiché contiene una soluzione alcolica al 75%.

