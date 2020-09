Combattiamo la nostalgia portata dall’autunno con i cibi giusti: quali scegliere

L’autunno è alle porte e ormai l’estate è proprio agli sgoccioli, per molti è già terminata da tempo. La fine della bella stagione porta sempre un po’ di malinconia e ogni giorno di più vediamo l’autunno anche nell’ambiente. Gli alberi iniziano a perdere già le foglie secche. Bisogna dire che oltre alla nostra mente, pure il fisico soffre un po’ il cambio di stagione. Come possiamo aiutarlo? Sicuramente l’aspetto alimentare è molto importante in questo senso. Ci sono dei tipi di cibo davvero essenziali per tirarci su, per riprendere le giuste energie. Ovviamente molti alimenti di cui vi parleremo hanno anche un gusto irresistibile per cui ci rendono più felici.

Autunno, che cosa mangiare per aiutare le energie: gli alimenti consigliati per la salute

Frutta e verdura sono sicuramente al primo posto ogni volta che si parla di una buona alimentazione. In questo periodo, in particolare, possiamo fare una corretta consumazione di banane e verdure di stagione. Le banane contengono magnesio e potassio, sono perfette per le energie. Per la verdura di stagione, invece, ci si può concentrare su zucchine, peperoni e pomodori molto ricchi di vitamine, di calcio, di potassio e magnesio. Essendo autunno non possiamo dimenticarci di certo dell’uva, in particolare dell’uva rossa che contiene vitamina B6 e melatonina così da avere buone energie e pure un buon equilibrio con il sonno.

Alimentazione autunnale: quando la cioccolata fa bene e altri cibi golosi

Si sa che la cioccolata fondente, oltre ad essere molto buona, è fa bene alla salute. Questo autunno potremmo gustarla per ritrovare le energie e per rinforzare il nostro buon umore. Chiaramente bisogna fare attenzione alle quantità, mai esagerare. Ma questo vale per tantissimi alimenti. Una buona dieta deve contenere pure i legumi. Magnesio, proteine e fibre sono un grandissimo aiuto per il nostro corpo quindi ben vengano. Importante è poi pure la consumazione del pesce azzurro come lo sgombro ma possiamo far rientrare nella categoria del cibo autunnale pure il salmone. L’Omega 3 di questi tipi di pesce aiuta a tenere alto l’umore per cui il nostro sorriso sarà sempre a trentadue denti.