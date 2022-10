Le tisane giuste per sgonfiarsi e buone da bere

Ecco quali sono i rimedi efficaci che permettono di contrastare il gonfiore addominale e la fastidiosa sensazione di pesantezza

Soffrite di pancia gonfia? Siete allora alla ricerca di un valido alleato per sgonfiarvi, soprattutto dopo un pasto pesante. La soluzione giusta può essere bere una buona tisana per pancia piatta. Ma quali sono quelle giuste da bere? Esistono ormai in commercio prodotti che, non solo svolgono i loro compiti per contrastare il gonfiore addominale e la sensazione di pesantezza, hanno anche un gusto piacevole. Per aiutarvi a scegliere, abbiamo selezionato per voi alcune delle migliori tisane digestive e sgonfianti, che potrebbero cambiarvi la vita.

Tisane per sgonfiarsi: quale scegliere per la pancia piatta

La sensazione di pesantezza e la pancia gonfia rappresentano una condizione di forte disagio. Fortunatamente esistono in commercio delle soluzioni per contrastare il gonfiore addominale e farvi sentire subito più leggeri. Il consiglio è comunque quello di associare queste tisane sgonfianti a un’alimentazione equilibrata e a un stile di vita sano. Il loro compito è quello di favorire la regolare mobilità gastrointestinale, attraverso ingredienti come finocchio e ananas. Abbiamo individuato la tisana di Pompadour, la cui storia è un successo nel settore, e non solo. Tra le migliori ci sono, indubbiamente, le tisane di Equilibra, che da oltre trent’anni è leader nel mercato di alimentari e cosmetica naturale.

Pompadour Tisana Fredda Ventre Piatto, 54 Filtri (3 Confezioni da 18 Filtri), con Finocchio e Ananas a 13,52 €. Digestiva e sgonfiante, è una tisana senza lattosio, glutine e allergeni. Appositamente pensata per l'infusione in acqua fredda, è perfetta per godersi un momento di benessere. Gli ingredienti protagonisti finocchio, ananas e zenzero hanno il compito di agire su intestino e stomaco, regalando subito una sensazione di leggerezza. Le tisane Pompadour sono gustose e prive di zucchero.

Equilibra Tisana Pancia Piatta, 100% Ingredienti Funzionali per la Funzione Digestiva, con Finocchio, Anice Stellato e Carvi: 15 Filtri a 2,24 €. Si tratta del prodotto più venduto su Amazon tra infusi e tisane alle erbe. Il sapore è dolce e gradevole, infatti non è necessario dolcificare. Gli ingredienti principali agiscono per favorire la funzione digestiva e per fisiologica eliminazione del gas.