Benefici rosmarino: tutto quello che non sai e che ti stupirà

Il rosmarino non serve solo a condire i piatti ma è un valido alleato per la nostra salute: ecco tutti i benefici, anche quelli che probabilmente non conosci

Il rosmarino (Rosmarinus officinalis) è una pianta aromatica sempreverde originaria del Mediterraneo, con foglie strette e aghiformi e fiori blu, viola o rosa. Il rosmarino viene spesso utilizzato in cucina come aromatizzante per insaporire carni, pesce, patate, verdure e molto altro ancora. Ha un aroma intenso e leggermente pungente, con note di limone e pino. Ma quante cose non sai del rosmarino? Oggi cerchiamo di parlare di tutti i benefici del rosmarino, anche di quelli meno conosciuti. Oltre al suo utilizzo in cucina, il rosmarino ha anche alcune proprietà medicinali. Viene spesso utilizzato come rimedio naturale per alleviare il mal di testa, migliorare la digestione e favorire la circolazione sanguigna. Inoltre, è stato dimostrato che l’olio essenziale di rosmarino può aiutare a migliorare la memoria e la concentrazione.

Alla scoperta del rosmarino: qualcosa che non sai

Non vi limitate quindi ad usare il rosmarino come condimento dell’arrosto: ecco tutti i benefici di questo arbusto per la salute. Alla fine della lettura di questo articolo avrete scoperto aspetti inaspettati di una pianta che usiamo spesso ma che a volte sottovalutiamo. Il rosmarino è un arbusto sempreverde molto diffuso in Italia e nel bacino Mediterraneo in genere: cresce anche spontaneamente nei giardini e resiste bene al freddo.

Fin dall’antichità in Egitto il rosmarino era considerato il simbolo della resistenza e della rinascita: veniva infatti messo tra le mani dei defunti perché avesse benefici sull’anima. Soprattutto in questo periodo il rosmarino fa bene perché è un alleato contro stanchezza, spossatezza e tristezza autunnale. Già l’aroma nell’aria serve a rilassare la mente e a scacciare i cattivi pensieri. Vediamo dunque gli usi alternativi del rosmarino per il benessere fisico e psichico dell’organismo. Fate scaldare 15 grammi di foglie fresche in un litro d’acqua, senza arrivare ad ebollizione. Questo infuso si può bere la mattina a digiuno o la sera prima di coricarsi. Per garantirvi un sonno riposante mettete qualche goccia di essenza di rosmarino sotto il cuscino: fa bene soprattutto per chi soffre di artrosi. Il rosmarino ha proprietà antisettiche e antinfiammatorie quindi aiuta a rafforzare l’organismo in modo naturale. Non solo: combatte l’invecchiamento dei tessuti e del cervello migliorando la memoria.

Consigliatissimo anche il bagno caldo nel rosmarino: lasciate cadere nella vasca piena d’acqua una decina di rametti e poi immergetevi per 10 minuti. La sensazione di benessere sulla pelle è immediata. Fin dai tempi antichi inoltre sono note le proprietà afrodisiache di questa erba: era considerata infatti la pianta dell’amore. Avreste mai detto che il rosmarino avesse tutte queste proprietà? Ora usarlo per condire il pollo al forno o la pizza con le patate sembra quasi uno spreco o no?

Il rosmarino può essere coltivato in vaso o in giardino e richiede poco mantenimento. Tuttavia, è importante assicurarsi di non annaffiare troppo la pianta, in quanto il terreno troppo umido può causare la marciume delle radici. Inoltre, il rosmarino può essere colpito da alcune malattie fungine, quindi è importante assicurarsi di avere una buona circolazione dell’aria intorno alla pianta. La parola “rosmarino” deriva dal latino “ros marinus”, che significa “rugiada del mare”. Questo perché la pianta cresce spontaneamente lungo le coste del Mediterraneo. Nel folklore europeo, si credeva che il rosmarino potesse allontanare gli spiriti maligni e proteggere dalle malattie. Per questo motivo, veniva spesso utilizzato per proteggere le case e i giardini. Il rosmarino è stato utilizzato come rimedio per la caduta dei capelli fin dall’antichità. Ancora oggi, l’olio essenziale di rosmarino viene spesso utilizzato in prodotti per la cura dei capelli.