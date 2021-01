Che Caos in Rai: Fiorello e Amedeus pronti a lasciare il Festival

Dopo le dimissioni di Conte potrebbero arrivare quelle di Amadeus e di Fiorello. Il motivo? Il troppo chiacchiericcio intorno alla 71esima edizione del Festival di Sanremo in lavorazione. Tutto potrebbe esser partito dal tweet che questa mattina il Ministro della Cultura Franceschini ha scritto. In questi giorni, si è ben specificato, e lo ha ribadito anche la Rai con una nota stampa, che Sanremo sarà considerato come un programma televisivo e non come uno spettacolo teatrale o di quel genere, questo per consentire di attuare i medesimi protocolli che si usano anche con tutti gli altri show in onda in questi mesi nonostante il covid 19. Ma le parole del ministro Franceschini che ha bocciato il pubblico, sia esso pagante e non, o composto da figuranti, sembrano aver generato il caos. Fiorello e Amedeus, come si legge anche su una flash news di Giuseppe Candela per Dagospia ( confermata anche da altri giornalisti del Corriere della sera sui socia), avrebbero chiesto alla Rai di essere compatta in questa vicenda e di non dare adito a polemiche in vista della preparazione del Festival.

Amadeus e Fiorello pronti a lasciare Sanremo 2021?

“O compatti o lasciamo il Festival” avrebbero detto Amadeus e Fiorello pochi minuti fa rivolgendosi alla Rai. Cosa che al momento non è stata nè confermata nè smentita. Non parlano i diretti interessati e non parla neppure l’azienda. Ma stando a quello che scrive Giuseppe Candela, dietro a questa presa di posizione ci sarebbe ben altro. Infatti anche la “sparata” di questa mattina, nasconderebbe ben altre motivazioni, secondo il giornalista che fa anche il nome di Salini “pronto al suo solito, a non prendere posizione“. Facciamo notare che questo tweet di Candela, è stato ripresto dal manager di Amadeus, Lucio Presta.

Questa mattina tra l’altro, Presta sempre via social aveva ribadito: “Governo caduto, ristori non approvati, recovery in alto mare, mancanza di vaccini, economia a pezzi e vedo ministri importanti, giornalisti importanti, parlare solo di Sanremo e figuranti. Ora capisco perché un grande Paese come il Ns é a rotoli. #Inadeguati“.

Anche Renato Franco del Corriere della sera sui social scrive: “Acque agitatissime in Rai. Amadeus potrebbe dimettersi da direttore artistico del Festival di Sanremo.“