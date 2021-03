Fedez svela perché ha pianto dopo l’esibizione di Sanremo 2021 (Foto)

La prima serata di Sanremo 2021 Fedez ha cantato con un evidente carico di emozione per poi piangere a musica finita (foto). Il rapper era consapevole di dovere fare i conti con la sua ansia ma il suo sciogliersi tra l’abbraccio di Francesca Michielin e le lacrime ha emozionato tutti da casa. Al Corriere della Sera Fedez ha spiegato il perché del suo pianto. Chiamami amore è la canzone che ha fatto esplodere ancora di più l’emozione: “Sono particolarmente sensibile in questo periodo” ha confidato lui che sta per diventare papà per la seconda volta. Si scopre ancora una volta il personaggio famoso che è molto più papà e marito che cantante. Fedez ha pianto per una serie di motivazioni, tutto accumulato dentro e non ultima la pandemia, il lockdown che continuiamo a vivere un po’ tutti. Anche Fiorello sul palco ha rivelato che il cantante stava per svenire dietro le quinte, che avrebbe voluto essere ovunque e non lì. Aveva paura, sul divano di casa è tutto più semplice ma c’era anche altro.

FEDEZ E IL TERRORE DELLE PROVE DI SANREMO 2021

“Il terrore delle prove ha lasciato posto all’emozione. È stato un misto di cose. Vivo in semilockdown da mesi in compagnia di una donna incinta, forse abbiamo gli ormoni sincronizzati – ha spiegato al Corriere – Poi ci sono stati gli alti e bassi di questa avventura come il rischio di esclusione”. Fedez aveva diffuso sui social 9 secondi del brano sanremese, ha rischiato tanto. Ansia, tensione, paura e la possibilità che Chiara Ferragni dia alla luce la loro bimba mentre lui è a Sanremo, troppo distante da lei.