Gianni Morandi mostra parte delle ustioni, le prime bende tolte (Foto)

Il solito sorriso ottimista di Gianni Morandi che è ancora in ospedale a causa delle ustioni ma ha iniziato a togliere qualche benda (foto). Il cantante augura una buona Domenica delle Palme a tutti, in mano ha un rametto di ulivo, è la mano che ha tre dita scoperte, segno che le ustioni più lievi stanno guarendo. “Dall’ ospedale “Bufalini” di Cesena, buona domenica delle Palme a tutti…” resta in ospedale Gianni Morandi, è più dura del previsto ma tutto andrà bene, dopo l’incidente può dirlo a gran voce che è stato molto fortunato. Non perde il contatto con i suoi follower, non l’ha mai fatto in questi anni e non molla di certo adesso che sente il sostegno di tutti.

GIANNI FESTEGGIA IN OSPEDALE LA DOMENICA DELLE PALME

Qualche piccola benda sulle man non c’è più e Morandi mostra a tutti che si sta riprendendo. A scattare la foto è ancora una volta Yash, l’infermiere che si prende cura di lui. Anna purtroppo non può assisterlo, le è concesso di fargli visita per poco tempo ma anche questo, in questo periodo è una fortuna.

Morandi è da due settimane in ospedale, al centro grandi ustionati di Cesena, dopo che si è bruciato dando fuoco alle sterpaglie nel giardino di casa. Appassionato da sempre di lavori in campagna si stava occupando proprio del suo giardino quando ha avuto l’incidente.

I suoi video e gli scatti sui social mostrano parte della sua degenza, Gianni passeggia in corsia, sempre sorridente, sempre pronto a ringraziare tutti, soprattutto chi in ospedale lavora senza sosta e con la massima professionalità e gentilezza.

Sono anche i messaggi dei suoi fan a dargli forza in questo periodo di degenza, in questo periodo che per lui sembra lunghissimo, da solo, ma sa che presto finirà e le ferite guariranno.