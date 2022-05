Ed Sheeran papà per la seconda volta, con le stesse scelte della prima figlia

Due calzini appoggiati sulla copertina nella culletta ed è con questa foto che Ed Sheeran ha annunciato che è diventato papà per la seconda volta, che è nato il suo secondo figlio, anzi una bellissima figlia. Cherry Seaborn, la moglie di Ed Sheeran ha dato alla luce un’altra bambina, un’altra piccola principessa. Il cantante e sua moglie sono diventati genitori per la seconda volta questa nata tra il 19 e il 20 maggio 2022 ma Ed Sheeran aveva già annunciato che presto la famiglia sarebbe diventata più grande e felice. Una bella sorpresa per i suoi fan che fanno da sempre il tifo per lui, per vederlo felice. Il cantante britannico ha scritto un bellissimo messaggio per annunciare al mondo la nascita della figlia e quanto lui e Cherry sono già innamoratissimi della piccolina.

Ed Sheeran il benvenuto a sua figlia con un messaggio sui social

“Vogliamo farvi sapere che abbiamo avuto un’altra bellissima bambina. Siamo entrambi innamorati di lei e siamo al settimo cielo per essere diventati una famiglia di 4 persone” non avrebbe potuto usare parole più semplici di queste ma così vere da emozionare. L’artista non ha rivelato altro, solo la notizia della nascita, nessun dettaglio sul parto, soprattutto nessun nome svelato.

Sono rari anche gli scatti di famiglia, Ed Sheeran difficilmente posta foto della sua vita privata, preferisce custodire tutto. Questo volta però ha anticipato il gossip e ha voluto rivelare la gravidanza di sua moglie ma niente altro.

Anche quando è nata la prima figlia Lyra Antarctica hanno mantenuto il massimo riserbo e come per la seconda figlia il cantante pubblicò nel giorno della nascita solo lo scatto con i calzini. La storia si ripete e quindi per scoprire il nome della secondogenita di Ed Sheeran e Cherry Seaborn dobbiamo attendere.