Fedez scrive un messaggio a Giovanni Allevi, non si conoscono ma conosce il suo incubo

La solidarietà che Fedez ha ricevuto quando ha rivelato sui social di avere un tumore adesso la rivolge a chi come Giovanni Allevi sta vivendo il suo stesso incubo. Come Gianluca Vialli e tanti altri hanno fatto con lui Fedez allo stesso modo ha scritto un messaggio al musicista a cui è stato diagnosticato un mieloma. Dolori forti e continui confidati in queste settimane dal pianista e compositore, un malessere che avvertiva alla schiena e che purtroppo si è rivelato essere ben altro. E’ con modalità differenti che Fedez e Allevi hanno voluto condividere con i fan il difficili momento, le brutte notizie di salute, ma quello stop da tutto li avvicina anche se non si conoscono, non si sono mai incontrati. E’ poche ore dopo l’annuncio di Giovanni Alllevi che è arrivato il messaggio di Fedez su Twitter.

Il messaggio di Fedez a Giovanni Allevi per la sua battaglia, il suo viaggio non facile

Poche settimane fa Fedez è uscito dal suo incubo, ha temuto il peggio, ha subito un’operazione, ha capito che la prevenzione è fondamentale, è stata la sua arma più forte contro il tumore al pancreas. Sta per tornare sul palco di Love Mi con più energia di prima ma il sui primo pensiero è stato quello di abbracciare a distanza il musicista, come altri hanno fatto con lui.

“Giovanni anche se non ci conosciamo ti faccio un grande in bocca al lupo per questo viaggio non facile, nella speranza che tutto si possa risolvere nel migliore dei modi. Spero ti arrivi questo mio/nostro grande abbraccio virtuale e ti aiuti a distrarti un po’”.

Le parole di Fedez sono arrivate dopo che GiovannI Allevi haconfidato di aver scoperto una neoplasia dal suono dolce ma per niente dolce: un mieloma. Fedez ha avvertito immediatamente la stessa angoscia, la stessa paura.