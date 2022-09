Cesare Cremonini confida una scelta importante: “Non mi basta più accontentarmi”

E' finita tra Cesare Cremonini e Martina Maggiore e il cantautore confessa la sua scelta importante

Tra Cesare Cremonini e Martina Maggiore è finita per sempre, il gossip ne parla da mesi e il cantautore bolognese lo conferma al Corriere della Sera ma confida anche altro. Sembrava volessero riprovarci, una storia d’amore lunga e importante e adesso Cesare Cremonini sente tutto il vuoto del momento ed è pesante, parla di un’assenza spaventosa, gli manca l’amore ma ha fatto una scelta importante. Nella sua intervista non spiega tutto ma parla di una scelta di onestà fatta con se stesso. Non vuole più accontentarsi. Tutto coincide con altra musica, altre canzoni, quelle del passato. Cesare Cremonini è andato a cercare la voce di Lucio Dalla nei master con le registrazioni originali. Ne ha avuto accesso grazie alla Sony e alla Fondazione Dalla.

Cesare Cremonini single dopo Martina Maggiore

“Le mie canzoni dicono che l’amore l’ho vissuto tanto, ma adesso ne sento un’assenza spaventosa. Il vuoto di questo istante di vita è ingombrante – confida al Corriere – Ho fatto una scelta di onestà con me stesso e non mi basta più accontentarmi. Però il legame con il pubblico compensa questa mancanza. Lo disse anche Alberto Sordi in un’intervista in cui gli chiedevano del suo essere uno scapolone”.

Quello che ascolta oggi non gli piace. “Vedo tanti colleghi che si raccontano con un documentario. Io avrei qualche difficoltà. Se guardo i filmati e le registrazioni del mio archivio vedo molta vita fino ai 22 anni – e prosegue – Poi mi chiudo in uno studio di registrazione per 12 anni ed è solo lavoro per costruire una carriera in prospettiva. Sento tanta plastica intorno e sto riscoprendo Kurt Cobain e i Nirvana. Ma se lui nel biglietto di addio scrisse ‘è meglio bruciare in fretta che spegnersi lentamente’, io dico che è meglio morire lentamente. Se mi chiedi quanti anni ho non ho risposta”.