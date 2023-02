Ultimo va da Fiorello a Viva Rai 2 ed è Sold Out anche a Via Asiago: che Alba!

Che puntata piena di emozioni quella di Viva Rai 2 oggi: Ultimo regala uno show incredibile in Via Asiago, anche lì è sold out

E’ bastata una storia pubblica sui social pochi minuti prima di mettersi al pianoforte, il dolce risveglio che forse tutti i suoi fan si aspettava. Ultimo finalmente in Via Asiago, per una puntata ricca di emozioni di Viva Rai 2. Con la sua voce, con il suo pianoforte, con tutte le sue emozioni. Ultimo arriva su Rai 2 da primo in classifica, come ricorda Fiorello, uno dei pochi ad aver speso nella settimana di Sanremo e anche dopo, parole in difesa di Niccolò, per l’ennesima volta sbeffeggiato, e non si comprende bene il motivo, da una parte di stampa. Ma oggi non è il giorno delle polemiche, anzi. E’ il giorno in cui si celebra ancora una volta il successo di un grande artista che da anni riempie gli stadi, fa sold out al Circo Massimo. E’ Ultimo che oggi ha fatto lo stesso miracolo, raramente si era vista una Via Asiago che esplode di fan con cellulari in mano. Ed è raro anche avere quasi difficoltà ad ascoltare la voce del cantante mentre si esibisce. Oggi è successo a Ultimo, un piccolo grande miracolo per un artista che sa parlare a chi lo ascolta, sa interpretare emozioni, disagi, sogni, incubi. La sua Alba ha svegliato tutti, il suo Alba vola in classifica ed è li Ultimo, a casa di chi gli ha dimostrato non solo affetto, ma anche rispetto. Cosa che qualcuno, a prescindere dalle vendite, dalle classifiche, da tutto, dovrebbe portare sempre e comunque.

Ultimo canta Alba a Viva Rai 2

Non solo Alba all’alba! Dopo aver regalato il bellissimo medley con Eros Ramazzotti sul palco di Sanremo, Ultimo oggi si è divertito a cantare le stesse canzoni con Fiorello, per la gioia dei suoi fan ma anche di quelli di Eros, pazzi di questo momento.

Una bellissima puntata quella di Viva Rai 2 oggi. Una puntata che Fiorello ha aperto nel ricordo di Maurizio Costanzo, scegliendo con cura le parole, e facendo uno degli omaggi più emozionanti di questi giorni. Ha promesso al giornalista che avrebbe fatto una puntata bella e divertente, e va detto, ce l’ha fatta. Maurizio da lassù, sarà felice di quello che è successo questa mattina a Roma. Come diceva ieri Vittorio Sgarbi, Maurizio continuerà a vivere in ognuna delle sue creature, e Fiorello lo è stata.