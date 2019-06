Pamela Prati accusa la sua avvocatessa della Rocca: ecco che cosa avrebbe fatto contro di lei

Con tutta probabilità Pamela Prati sarà ospite della puntata di Live-Non è la d’Urso in onda domani, 19 giugno 2019, anche per chiudere questa stagione televisiva e l’ormai tristemente famoso Pamela Prati Gate. Ma prima di arrivare nello studio di Barbara d’Urso ci tiene a far sapere che quello che è successo la scorsa settimana non è dipeso da lei. Anche per questo motivo si sta tutelando. Come aveva annunciato Dagospia, la Prati ha davvero allontanato l’avvocatessa Irene della Rocca che a quanto pare, la scorsa settimana, avrebbe fatto delle richieste, che non rappresentavano la volontà della sua assistita. Almeno questa è la versione di Pamela Prati che avrebbe anche inviato un esposto all’ordine degli avvocato della Calabria. E’ chiaro che se l’avvocatessa Irene della Rocca, volesse dire la sua in merito a queste parole, troverebbe sul nostro sito tutto lo spazio per raccontare la sua versione dei fatti.

Ma torniamo alle parole della Prati.

PAMELA PRATI CONTRO LA SUA EX AVVOCATESSA IRENE DELLA ROCCA: ECCO CHE COSA HA DICHIARATO

La Prati, conferma come aveva anche detto in altre occasioni, nell’ultima settimana, che mercoledì scorso sono successe delle cose che lei non si aspettava:

La mia reputazione è rovinata, proprio mentre stavo faticosamente cercando di proteggerla.

Le ripercussioni sulla mia immagine, dopo che Barbara D’Urso ha raccontato in diretta che i miei legali (in realtà solo la Della Rocca) avevano fatto questa richiesta economica, sono state pesantissime e gravissime. Quel gesto andava contro tutto quello che avevo sempre predicato e contro l’operato dell’avvocato Caputo, che aveva mandato una lettera di diffida da me firmata in cui si specificava che la mia eventuale partecipazione (all’ultima puntata, non a quella) sarebbe stata a titolo gratuito. Non biasimo la D’Urso, non biasimo il pubblico, ma sono rimasta colpita dalla totale assenza di decoro professionale dell’Avv. Della Rocca

Pamela Prati avrebbe fatto anche notare che la sua avvocatessa negli ultimi mesi invece che pensare a tutelarla sarebbe stata più interessata al mondo della tv…

