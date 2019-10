Miriam Leone assente all’omaggio di Nadia Toffa: il saluto arriva dai social

E’ stato davvero molto forte vedere 100 iene tutte insieme per rendere omaggio a Nadia Toffa. Volti provati dal dolore e dall’emozione, occhi lucidi, magone. Non è stato sicuramente semplice per i colleghi di Nadia entrare in quello studio e in qualche modo dirle addio per l’ultima volta. Il pubblico a casa, sempre molto attento in questi casi, non ha potuto fare a meno di notare la mancanza di alcuni volti noti del programma di Italia1. Tra gli assenti anche Miriam Leone che ha deciso di salutare Nadia con un dolce messaggio sui social.

LE PAROLE DI MIRIAM LEONE PER SALUTARE NADIA TOFFA

Con una storia sui social, la bella ex miss Italia, ha salutato così Nadia:

Ciao Nadia. Questa sera non ho potuto partecipare fisicamente (mi trovo su un set a molti km di distanza) a questo saluto che dimostra quanto amore hai seminato nella tua vita. Anche io da qui ti penso a ti abbraccio. Sarai sempre nei nostri cuori”

Come succede sempre in questi casi il pubblico si è diviso. La scelta delle iene di omaggiare Nadia in questo modo è stata apprezzata da moltissimi spettatori ma molti altri hanno fatto notare che oltre la metà delle persone presenti in questa serata non sono state presenti al funerale di Nadia. Le polemiche si sa, nel mondo dello spettacolo sono all’ordine del giorno e purtroppo sono arrivate anche in questa occasione.

Miriam Leone non era la sola assente. Si è notata molto l’assenza di Teo Mammuccari che negli ultimi anni ha lavorato al fianco di Nadia. E anche quella di Ilary Blasi che compariva nel video iniziale di presentazione e avrà avuto un impegno sicuramente improvviso per non essere poi presente in studio a Milano.