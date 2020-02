Red carpet Sanremo 2020, gli abiti indossati dai big fanno già discutere (Foto)

Abiti per tutti i gusti sul red carpet di Sanremo 2020, per il festival che prenderà il via stasera hanno già sfilato i 24 big, tutti con i fiori in mano e ognuno con il look più o meno curato (foto). Appalusi per tutti i cantanti che sul tappeto rosso che collega il teatro Ariston con piazza Colomba hanno posato per i fotografi, salutato fan e curiosi godendosi la parte più semplice del festival di Sanremo. C’è chi ha concesso selfie ai fortunati lungo le transenne, chi ha pubblicizzato gli abiti indossati da vera modella, chi emozionato è già nella gara. E’ il tradizionale red carpet e iniziano già i voti. Non abbiamo ancora ascoltato le canzoni ma iniziamo ad ammirare l’abito di Irene Grandi ma ovviamente anche Elodie, lei la vera modella con un tailleur pantaloni e cappotto Gianni Versace, un vero incanto. Strano ma vero promossa anche Elettra Lamborghini con il suo elegante abito rosso, da lei ci aspettavamo qualcosa di ben più trasgressivo ma a questo punto la vediamo già perfetta per il palco dell’Ariston. Su Tosca non avevamo dubbi, basta osservarla, promossa a pieni voti. Masini uguale a se stesso, così come Michele Zarrillo ma poi arriva Achille Lauro in canottiera, anche quello è uno stile.

SANREMO 2020 I CANTANTI SUL TAPPETO ROSSO, I LOOK SCELTI

Bellissimi insieme Alberto Urso e Giordana, per Junior Cally una maschera che mostra almeno gli occhi, Morgan non si smentisce e sembra uscito da una favola; Piero Pelù ancora una volta è un pirata; Levante esagera con le taglie in più. Poi ci sono Rancore e Anastasio con i loro messaggi, di certo non ci aspettiamo gli outfit sanremesi, anche se qualcuno sul palco potrebbe stupire.

L’appuntamento è a questa sera con la prima di Sanremo 2020, con gli outfit che quasi quanto le canzoni faranno discutere.





Red carpet Sanremo 2020, gli abiti indossati dai big fanno già discutere (Foto) ultima modifica: da