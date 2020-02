Antonella Clerici mostra in anteprima gli abiti di stasera per il suo Sanremo 2020 (Foto)

Stasera a Sanremo 2020 tocca ad Antonella Clerici che entusiasta ha anticipato qualcosina sugli abiti che indosserà al teatro Ariston (foto). Il viaggio a Parigi, l’incontro con Tony Ward, l’abito di prova con i modelli scelti dallo stilista. Per lei Ward ha creato dei vestiti su misura, pensati solo per il suo nuovo festival di Sanremo, adatti alla sua femminilità e al suo ruolo di primadonna accanto ad Amadeus. Con lei ci sarà sul palco anche Francesca Sofia Novello, la fidanzata di Valentino Rossi, la bellissima influencer e modella che è stata indirettamente al centro della polemica, del famoso “passo indietro”. Sanremo 2020 è il festival della trasparenza, Amadeus non ha sotterrato nulla, con Fiorello e gli altri protagonisti ha tirato fuori errori suoi ed eccessi degli altri puntando a ciò che era ovvio: “Tutti in piedi davanti a una donna”. Bellissime e ricche di ogni altro pregio le donne di questo festival e stasera Antonella Clerici farà con molta semplicità la sua parte. Non saranno semplicissimi gli abiti che dovrà indossare.

IL LOOK DI ANTONELLA CLERICI PER IL FESTIVAL DI SANREMO 2020

“E il sogno continua” scrive sul suo profilo social la conduttrice mostrando la prova dell’abito rosso, ovviamente solo il modello con il tessuto scelto, il rosso. Altro abito e sarà d’argento, due colori perfetti per Antonella. Ovviamente paillettes e piume, si mota anche l’elegantissimo pizzo. Scollatura presente e stile da regina.

ANTONELLA CLERICI CHIUDE CASA E PARTE PER SANREMO





Immense le soddisfazioni della Clerici in questo festival e non solo per il suo ritorno alla grande ma anche per la presenza in gara di Tecla Insolia, la vincitrice del suo Sanremo Young, e Alberto Urso, vincitore sì di Amici ma è stato un suo bambino prodigio anni fa a Ti lascio una canzone. Appuntamento a stasera con Sanremo 2020 e Antonella Clerici!