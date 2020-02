Adele, difficile riconoscerla dopo la trasformazione all’after party degli Oscar (Foto)

Magrissima l’avevamo già vista Adele con i suoi tanti chili in meno ed era già complicato riconoscerla, senza dubbio all’after party degli Oscar lo è anche di più (foto). La dieta che le ha fatto perdere più di 30 chili, il trucco, gli abiti, i suoi capelli, la trasformazione la rende così diversa dal passato, in ogni caso sempre bellissima. Adele è riapparsa con un abito che non avrebbe mai indossato prima, scintillante, leopardato, aderente. L’occasione per rivederla il party organizzato da Beyoncé e Jay-Z al Chateau Marmont. Una foto scattata con la giornalista polacca Kinga Rusin e poi condivisa su Instagram; il commento nella didascalia: “Ieri ho parlato con Adele… di scarpe”. Lascia ancora e sempre tutti senza fiato la splendida cantante di Hello che ha trasformato non solo se stessa ma anche la sua vita. Ha divorziato, ha detto addio allo stress del palco, sembra felice, più di prima. E’ da mesi che la vediamo sempre più magra ma immaginiamo che adesso il suo peso resti stabile, dimagrire ancora sarebbe davvero eccessivo.

ADELE E LA SUA VOGLIA DI ESSERE UNA MAMMA IN SALUTE

Un risultato che ha raggiunto grazie a una dieta ma anche allo sport. Il suo dimagrimento ci era già sembrato forte in alcuni scatti di due mesi fa, poi altro peso perso e notato durante una vacanza ai Caraibi in compagnia degli amici Harry Styles e James Corden e adesso chissà se prosegue con le stesse calorie.

LA DIETA CHE HA FATTO DIMAGRIRE ADELE





Solo 1000 calorie, questa la sua dieta e la necessità di eliminare alcol, caffè e bibite gassate integrando invece succo verde. Inoltre, pilates e boxe sono diventati i suoi veri alleati e il risultato è un fisico asciutto ottenuto in poco tempo. Una dieta drastica, forse troppo, ma sta bene ed è felice.





