Leonardo Greco ha sconfitto il coronavirus: la sua gioia esplode sui social

Una bella notizia arriva da Milano dove Leonardo Greco ormai da settimane vive in isolamento nella sua stanza da letto! Finalmente i tamponi che confermano la fine di un incubo. L’ex tronista di Uomini e Donne, che ormai circa un mese fa aveva annunciato di essere risultato positivo al COVID19 ha annunciato di essere finalmente guarito. Una notizia che arriva con una sorta di urlo, che noi non possiamo sentire, ma che a giudicare dalla foto, è stato di grande emozione e felicità.

Ti ho sconfitto , alla fine ti ho battuto, anche se con molte ferite, alcune che mi porterò per sempre dentro , altre con il tempo guariranno .

Il 29 febbraio sei entrato nella mia vita senza chiedermi il permesso , così,all’improvviso, sei stato come uragano hai devastato ogni cosa , il mio lavoro la mia salute … mi hai isolato dal mondo … mi hai portato a non avere neanche più la forza di parlare, mi hai distrutto fisicamente e mentalmente… ci vorrà ancora tempo perché io ritorni al 100%… però brutto stronzo ho vinto io … anche se all’inizio mi hai schiacciato HO VINTO IO.

Mi chiamo Leonardo Greco e ora ho da riscrivere un nuovo capitolo della mia vita… e sarà il più bello

Come potrete leggere dalle parole di Leonardo, non è stato affatto semplice. La battaglia è iniziata più di un mese fa. Sono molte le persone a raccontare che non si guarisce così facilmente. Anche la Iena, risultata positiva al COVID19 qualche giorno fa ha spiegato che a distanza di un mese dalla positività non si è ancora arrivati a ottenere un tampone negativo. Questo virus è davvero molto insidioso e la degenza, anche se si sta meglio, è lunga e difficile.

Il nostro in bocca al lupo a chi sta lottando per sconfiggere ancora il coronavirus e un affettuoso saluto a Leonardo.

