A Domenica In Mara Venier non legge la poesia di Romina per Al Bano: sceglie la par condicio

Nella puntata di Domenica IN di oggi 24 maggio 2020, Mara Venier ha celebrato i 77 anni di Al Bano! In collegamento da Cellino San Marco, il conduttore ha rivissuto alcuni momenti della sua magnifica carriera ma non solo. Si è divertito con la conduttrice nel rivedere momenti felici, testimonianze della sua mamma e del suo papà e raccontando anche aneddoti sul suo passato! Poi però è arrivato il momento che ha messo in imbarazzo Mara. La conduttrice infatti annuncia di avere una lettera scritta da Romina Power, una lettera molto bella, con la quale l’ex moglie vuole fare i suoi migliori auguri al cantante. Al Bano sembra felice ma ricorda a Mara che deve esserci la par condicio. A quanto pare però Loredana Lecciso non ha mandato nessun contributo a Mara! La conduttrice spiega che non ha ricevuto nulla e il cantante ribatte: “Forse non le hai chiesto nulla”.

MARA VENIER NON LEGGE LA POESIA SCRITTA DA ROMINA PER AL BANO

La conduttrice, dopo aver dato un’altra sbirciatina alla poesia/lettera dice che ha deciso di non leggerla. “Meglio così, bisogna stare in santa pace” ribatte Al Bano.

Dopo altre immagini sulla vita di Al Bano, il cantante commenta “se vuoi leggere quella poesia leggila, non vorrei fosse un atto di scortesia, ma sono sempre per la par condicio“. Mara Venier dallo studio di Roma allora prende la parola dicendo: “anche tu ci devi raccontare come stanno le cose…”. Il cantante di Cellino San Marco non nasconde: “detesto parlare di queste cose, finché si parla di musica…” con la Venier che dallo studio sottolinea “non voglio metterti in imbarazzo, non è la mia televisione quella di mettere in imbarazzo le persone a cui voglio bene, quindi ti abbraccio”.

E per concludere all’insegna dell’amicizia: “sono un portatore di armonia e voglio che vinca sempre questa realtà”.

Scopriremo mai cosa c’era scritto nella lettera? Mistero. Ma di certo sappiamo che Romina ha festeggiato insieme ad Al Bano e alla famiglia il suo compleanno visto che sui social ha pubblicato la foro della torta del suo ex marito.