Paola Perego positiva al covid 19: tra una settimana debutta il suo nuovo programma

Paola Perego è risultata positiva al covid 19. L’annuncio è arrivato direttamente dalla conduttrice che ha scelto i social, come hanno fatto anche Gerry Scotti e Carlo Conti per dare le ultime notizie sulle loro condizioni di salute. Gerry al momento si trova in casa ma è l’unico dei tre ad avere molti sintomi del covid 19, dalla febbre alta alla tosse molto forte. Paola e Carlo invece stanno abbastanza bene. Conti infatti domani sera sarà persino in diretta da casa sua ( e sarà più che interessante vedere come farà) per condurre il torneo di Tale e quale show.

PAOLA PEREGO POSITIVA AL COVID 19: LE SUE PAROLE SUI SOCIAL

Le parole di Paola sui social:

Desidero comunicarvi che sono risultata positiva all’ultimo tampone effettuato questa mattina. Sono asintomatica a casa sotto controllo medico

Ieri Paola era stata ospite di Forum, ma bisognerà capire se la puntata vista fosse in diretta o registrata. E in questo caso di certo in casa Mediaset saranno fatti tutti i tracciamenti del caso. Purtroppo il numero di persone positive in Italia cresce di giorno in giorno, nelle ultime 24 ore sono stati oltre 27 mila i nuovi positivi.

IL FILO ROSSO E’ IL NUOVO PROGRAMMA DI PAOLA PEREGO

Se le condizioni di salute di Paola Perego non destano preoccupazione, c’è un po’ di “ansia” per via di quello che dovrebbe accadere tra una settimana. Infatti sabato 7 novembre 2020 è prevista la prima puntata del nuovo programma Il filo rosso condotto da Paola Perego, il suo ritorno nel pomeriggio del sabato degli italiani, anche se in una rete diversa. Bisognerà vedere cosa diranno i tamponi, perchè teoricamente i giorni di isolamento sono una decina, a meno che non risultasse prima negativa, cosa che le auguriamo.

Le facciamo un grande in bocca al lupo per il debutto e per un ritorno più che veloce alla vita di tutti i giorni!