Paolo Bonolis risponde a Pippo Baudo e commenta la scelta della moglie al GF Vip

Carlo Conti non ha risposto alle accuse di Pippo Baudo ma Paolo Bonolis non si è tirato indietro alla domanda di Tommso Zorzi e ha anche commentato il ruolo di opinionista di sua moglie al GF Vip. Nel programma di Tommaso Zorzi le critiche del signore della tv hanno avuto la risposta di Bonolis. Per chi non avesse seguito, Pippo Baudo nel giorno del suo compleanno si è concesso come regalo delle accuse ai suoi colleghi, appunto Bonolis e Conti, dicendo al conduttore di Mediaset che dovrebbe vergognarsi perché non solo continua a fare dopo 11 anni Avanti un altro ma anche perché nel suo programma c’è volgarità.

PAOLO BONOLIS REPLICA ALLE ACCUSE DI PIPPO BAUDO

“Ognuno dice quello che può, che deve fare? Pippo Baudo pensa questo e lo dice, che deve fare? Io faccio Avanti un altro da ormai undici anni, lui ha fatto Sanremo per tredici anni. Ognuno si accanisce come vuole” ad accusa ha risposto allo stesso modo, ma come ha preso Paolo il nuovo impegno della moglie in tv?

Sonia Bruganelli non sarà più dietro le quinte, ma avrà un ruolo di primo piano al Grande Fratello Vip. La prossima edizione sarà di nuovo condotta da Alfonso Signorini ed è stato proprio lui a volere Sonia al suo fianco.

“Se lo fa significa che le piace. Non deve chiedermi nessun permesso. La guarderò a meno che non ci sia qualche partita importante di mezzo” la risposta che avevamo immaginato. Così come era prevedibile il no comment anche per lui sulla presunta crisi di coppia di cui si vocifera in questi giorni. Entrambi non parlano di queste cose, non accennano nemmeno a una smentita, lasciano che ognuno pensi ciò che preferisce. Hanno già detto molto in altre occasioni, soprattutto Sonia Bruganelli nella sua recente intervista a Belve.