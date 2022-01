Il meritato successo di Paola di Benedetto: è la gavetta fatta nel modo giusto

La grande occasione per Paola di Benedetto è arrivata! Sarà una delle protagoniste del Festival di Sanremo 2022. La vedremo infatti, alla conduzione, al fianco di Roberta Capua , del PrimaFestival. Milioni di persone per il successo meritato: dai reality alla radio passando per l’ottimo lavoro fatto a X-Factor: Paola di Benedetto è nel posto giusto e non c0è arrivata per caso, ma con una gavetta, e per una giovanissima come lei, è cosa rara.

L’esplosiva Paola Di Benedetto, vicentina doc, seppur dai canoni estetici mediterranei – date le sue origini sicule – è una showgirl amatissima dal pubblico televisivo e del web diventata nota alla platea italiana soprattutto dopo la vittoria riportata al Gf Vip 4. Deve la sua notorietà proprio al reality “casalingo” che l’ha lanciata nel mondo dello showbiz, facendola apprezzare non solo professionalmente ma anche umanamente grazie alle sue doti interiori oltre che alla sua bellezza sensuale emerse durante la partecipazione al reality nella casa più spiata d’Italia. Anche se il vero debutto risale a tempo prima, al momento della sua apparizione in un noto programma tv della rete ammiraglia Mediaset nel ruolo di modella dove riscuote un successo strepitoso che la consacra a volto nuovo e ricercato della tv italiana.

Le mire ambiziose della mora vicentina

Paola Di Benedetto, sin da giovanissima, coltivava il suo stellato sogno di fare un ingresso plateale nel mondo dello spettacolo e di diventare una vip acclamata e famosa. La bella vicentina, showgirl, modella e influencer, è un ‘artista versatile e, oggi, anche affermata conduttrice sia televisiva che radiofonica. La sua bramosa fame di successo l’ha spinta sin dall’adolescenza – all’età dell’affiorare della sua bellezza eterea e avvenente – a partecipare a diversi concorsi di bellezza.

La sua carriera esordisce come modella ed indossatrice, attratta dalle passerelle e dal mondo patinato della moda, partecipa a vari concorsi di bellezza comeMiss Vicenza – classificatasi seconda nella competizione – e Miss Grand Prix Veneto, vincendo il titolo di Miss Antenna 3 e Model Girl. La Di Benedetto firma i primi contratti: viene notata da alcune emittenti locali che la reclamano in prima linea alla conduzione di programmi tv – tra cui TvA Vicenza –. Arrivano le soddisfazioni e gli incassi e Paola si rende contro del suo valore come artista al suo esordio.

Il debutto che la consacra nuova star della tv

Inizia la scalata artistica verso il successo di Paola Di Benedetto nel mondo della televisione nazionale. Dopo le prime comparse televisive a livello locale, la modella alza il tiro e punta al concorso della bellezza made in Italy per antonomasia, Miss Italia. Era l’anno 2016, e la Di Benedetto si classificava terza, ma al pari di altre colleghe non arrivate prime, le porta grandi chance di carriera, un trampolino di lancio che la apre le porte del mondo dello showbiz.

Il successo vero arriva quando appare sugli schermi di Canale5 al suo debutto come Madre Natura a Ciao Darwin 7 – La resurrezione dove grazie al suo fisico esplosivo incanta il pubblico italiano, regalandole la fama. Ricordata perché prima italiana a ricoprire tale ruolo. Sul palco del noto programma condotto da Paolo Bonolis si è fatta notare per la sua fisicità sensuale e prorompente.

Dopo la partecipazione a Ciao Darwin, la showgirl compare nel ruolo di valletta nel cast dello show satirico Colorado. Partecipa a gennaio 2018 a L’isola dei Famosi, rimasto negli annali del reality show il suo flirt con Francesco Monte, ex di Cecilia Rodriguez, nonché, ex concorrente di Uomini e Donne. Dopo l’esperienza isolana viene invitata nei salotti televisivi pomeridiani dalle tinte rosa. La sua notorietà esplode e Paola si distingue come influencer di grido: attiva sui social network in cui posta scatti privati e non molto cool, il suo account Instagram vanta oltre un milione e mezzo di seguaci fedelissimi.

A cavallo tra il 2018 e il 2019 la Di Benedetto veste i panni di opinionista a Mai Dire Talk, il programma della Gialappa’s band e, successivamente, è apparsa su Italia 1 nel programma Disconnessi on the road. Non da ultima la sua apparizione in veste di ospite al programma tv di Rai 2 condotto da Stefano De Martino Stasera tutto è possibile.

L’impresa come scrittrice e la vittoria al Gf Vip della bella vicentina

Il 10 novembre 2020 è uscito il primo libro della showgirl edito da Mondadori Rizzoli dal titolo: “Se ci Credi. Ci vogliono Testa e Cuore”. In una intervista rilasciata a Vanity Fair la conduttrice – riguardo il libro di sua penna – ha ammesso schietta: “Ho capito di aver a disposizione un’arma, il mio corpo, e ho deciso di sfruttarla. E’ sbagliato però che il solo talento non sia sufficiente”. Negli ultimi mesi via social, è stata anche d’esempio per molte ragazze sue coetanee, che vedono in lei un modello. Si è mostrata infatti senza filtri, con il volto coperto dall’acne, per dare un bel messaggio sul body positive.

L’ormai famosa e solare Paola Di Benedetto ottiene la consacrazione al successo nel 2020 con la partecipazione, e vittoria finale, all’edizione numero 4 del Grande Fratello Vip in cui l’effervescente modella conquista il pubblico grazie alla sua verace performance nella casa. All’inizio di quella avventura, in pochi si aspettavano di vederla trionfare, visto che al suo fianco, c’erano concorrenti ben più famosi . Con la vittoria si è aggiudicata il montepremi -100 mila euro – devoluto in beneficenza a Mediafriends a sostegno della lotta al Covid-19. Di qui in avanti la sua fama cresce a dismisura.

Gli ultimi successi della esplosiva Di Benedetto

L’avvenente influencer fa il suo ingresso anche nel mondo radiofonico, teatro della musica, eccellendo anche come speaker radiofonica dell’emittente radio Rtl 102.5. Sposando la musica, l’ex gieffina ha fatto un passaggio nel talent show X Factor, prestando il volto per Hot Factor – striscia televisiva post programma . Se il 2021 si era chiuso nel peggiore dei modi, vista la fine della sua storia con il famosissimo cantante Federico Rossi, il lavoro procede alla grande.

Il 2022 inizia infatti alla grande per Paola di Benedetto: è pronta per una nuova e clamorosa avventura di cui non ha perso tempo nel comunicarlo ai suoi follower su Instagram, riportando la notizia choc che la attende nientemeno che Sanremo, trampolino eccezionale per il suo futuro nel mondo dello spettacolo. Nel post esprime piena gratitudine ad Amadeus e tanta gioia per l’importante opportunità offertagli: “Si va a Sanremo! tanto felice di dirvi che co-condurrò il Prima Festival”, – concludendo frizzante – “Grazie ad Amadeus per la fiducia.”

Sarà al timone, in veste di co-conduttrice, di PrimaFestival, la striscia quotidiana del notiziario flash, alla sua sesta edizione, che anticipa la messa in onda del Festival di Sanremo 2022 in cui si raccontano al pubblico in anteprima i temi caldi e chicche inedite sul clima della nota kermesse. Il programma, che annuncia l’apertura delle serate della 72esima edizione del Festival della musica italiana, andrà in onda tutti i giorni a partire dal 29 gennaio al 5 febbraio alle 20.35 su Rai1, in diretta dallo studio allestito all’interno del teatro Ariston.

La parabola ascendente che caratterizza la carriera di Paola di Benedetto fa invidia a molti per la rapidità con cui ha bruciato le tappe. Oggi la Di Benedetto è un personaggio televisivo amatissimo e può dirsi soddisfatta del suo brillante percorso professionale. Merito unicamente della bellezza scultorea e sinuosa di Paola Di Benedetto? Dietro il successo si cela, evidentemente, anche molto altro…E visto che non ha ancora compiuto 30 anni, ma ha alle sue spalle, quella che un tempo era una gavetta che tutti dovevano fare nel mondo della tv e dello spettacolo, possiamo davvero dire, che qui, siamo di fronte a una ragazza di talento.

