Madame e la presunta lite con Anna Oxa: la verità di Francesca

Madame rompe il silenzio sulla presunta lite con Anna Oxa e sui social spiega la sua verità

Con le lacrime agli occhi ieri sera Madame, durante la finale di Sanremo 2023, ha ringraziato Amadeus per l’occasione data, per averla difesa, per aver fatto si che la musica avesse la meglio sul resto. D’altronde esiste un percorso giudiziario e sarà la legge a stabilire chi ha sbagliato, se ha sbagliato e quanto deve pagare, non l’opinione pubblica. Purtroppo Francesca è stata però coinvolta, suo malgrado, in un gossip partito dal nulla che l’ha coinvolta. Un po’ anche colpa nostra, costretti a rincorrere le notizie diventate virali sui social, si è costretti a riportare voci lanciate da un pinco pallino qualsiasi, visto che lettori e lettrici vogliono sapere, vogliono essere informati. E invece la notizia, si è dimostrata una fake news, almeno per come era stata poi raccontata e ingrandita. Si sono fatte prima le iniziali, poi i nomi e i cognomi. In pochi minuti da una lite con un bicchiere d’acqua a Sanremo, si è passati ai nomi delle persone coinvolte, Madame appunto e Anna Oxa. Una notizia che non ha trovato fondamento, visto che comunque, le persone che l’hanno lanciata, non hanno fatto nomi. Oggi Madame, a gara finita, mette un punto anche a questa storia, anche se ci avevano pensato le persone del suo staff, smentendo categoricamente quanto successo. Madame e Anna Oxa non si sono neppure incrociate a Sanremo…E oggi a raccontare questa verità è la stessa Francesca che ha scelto i social per ribadire la sua estraneità alla vicenda.

Qui il riassunto della vicenda

Le parole di Madame sulla presunta lite con Anna Oxa

Madame quindi sui social ha spiegato: “Comunque con Anna non è successo niente, non ci siamo neanche mai viste, erano tutte voci inutili messe in giro a chissà che fine. Mi spiace rompere il sogno del gossip, mi stavo divertendo anche io. Anna solo amore x te e il tuo pezzo è una preghiera magnifica.”

Chissà se si scoprirà mai che cosa è successo davvero…Sta di fatto che Madame non è certamente una delle persone coinvolte, questo appare abbastanza chiaro perchè forse se avesse avuto altro da dire, lo avrebbe fatto.