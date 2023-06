Home » News spettacolo » Elisabetta Ferracini trova la forza di dire addio a suo marito con una canzone che spezza il cuore News spettacolo Elisabetta Ferracini trova la forza di dire addio a suo marito con una canzone che spezza il cuore Stefania Longo Elisabetta Ferracini, la figlia di Mara Venier, dedica una canzone a suo marito Pier, trova la forza di dirgli addio

Elisabetta Ferracini ha perso suo marito, l’uomo che amava. La figlia di Mara Venier ha dovuto dare l’ultimo saluto a Pier Francesco Forleo e poco fa sul suo profilo social gli ha dedicato la sua canzone per sempre.

Elisabetta Ferracini è rimasta in silenzio per qualche giorno, ha lasciato che fosse sua madre Mara Venier a dare l’annuncio sui social, a dire che Pier non c’era più. Poi suo figlio Giulio aveva aggiunto il suo dolore immenso per quel “ciao” che nessuno si aspettava di dover dire per l’ultima volta.

Elisabetta Ferracini la foto con Pier

Questa mattina una prima foto, un post che mostra sorridenti Elisabetta Ferracini e suo marito Pier Francesco Forleo, poi tra le storie di Instagram la dedica piena di dolore e amore. Nessuno tra i commenti riesce a trovare le parole per darle forza, è una forza che trova da sola e che spezza il cuore a tutti, soprattutto a sua madre.

Scrive semplicemente “Ciao amore mio”, non serve altro. E’ successo tutto così in fretta, come ha confidato la conduttrice di Domenica In distrutta dal lutto, dalla morte del genero che amava come un figlio.

Elisabetta Ferracini la canzone per il suo Pier

Elisabetta sceglie un’altra foto con il sorriso, questa volta sono in tre, c’è anche suo figlio Giulio che è cresciuto con Pier. Aggiunge un brano famoso: I say a little prayer. Lo conosciamo tutti perché è la colonna sonora de Il matrimonio del mio migliore amico ma questa volta le emozioni sono diverse.

Prima di mettermi il trucco

dico una preghiera per te

mentre mi sistemo i capelli

e meravigliandomi del vestito che metto

dico una preghiera per te

Per sempre per sempre sarai nel mio cuoree (per sempre) ti amerò

Per sempre per sempre non ci separeremo mai

Oh quanto ti amo

assieme assieme ecco come deve essere

vivere senza te

Mi darebbe il crepacuore

Parole che spezzano il cuore a Mara Venier che condivide la storia. Una storia d’amore che ha legato Pier ed Elisabetta per circa 20 anni e che per la Ferracini non potrà finire con la morte di suo marito. Pier Francesco Forleo è andato via il 9 giugno, di notte, all’età di 62 anni e in un attimo tutto è cambiato ma non l’amore che la figlia di Mara Venier conferma ancora una volta.

Il dolore di Mara Venier per morte del genero