Mara Venier distrutta per la morte di Pier Francesco Forleo esplode in lacrime a Domenica In Luisella Bianchi Tutto il dolore di Mara Venier nella puntata di Domenica IN dell'11 giugno 2023. Impossibile per la conduttrice non trattenere le lacrime e non dedicare questo appuntamento a una persona speciale. Una persona che non c'è più. Non è una puntata facile per la conduttrice, anzi. Il suo lutto non resta privato, lo condivide con […]

Tutto il dolore di Mara Venier nella puntata di Domenica IN dell’11 giugno 2023. Impossibile per la conduttrice non trattenere le lacrime e non dedicare questo appuntamento a una persona speciale. Una persona che non c’è più. Non è una puntata facile per la conduttrice, anzi. Il suo lutto non resta privato, lo condivide con il suo pubblico e inizia la puntata di oggi con il ricordo di suo genero. “Io voglio cominciare questa puntata salutando Pier” ha detto Mara Venier chiedendo alla regia di mostrare una foto di Pier Francesco Forleo che era direttore della Direzione Diritti Sportivi Rai e padre del suo adorato nipote, nato dall’amore con Elisabetta Ferracini, la figlia della conduttrice.

Pier, sei stato un genero meraviglioso..hai portato solo gioia e amore nella nostra famiglia ..ed io ti ho voluto bene come un figlio….Siamo tutti annientati tutto troppo veloce” aveva scritto Mara Venier sui social quando era stata resa pubblica la notizia della morte di Forleo. Oggi da Domenica In, l’ultimo saluto di Mara Venier che ha condiviso con il pubblico, tutto il suo dolore.

L’addio di Mara Venier a suo genero

La conduttrice ha ricordato che Forleo è stato un grande dirigente della Rai, se n’ è andato troppo presto, aveva 62 anni. Mara Venier ha ricordato quanto fosse legato all’azienda, una azienda che amava. E poi in lacrime, il suo addio a Forleo con queste parole:

Per me Pierfrancesco Forleo era solo mio genero, io la suocera. Mi ha sempre chiamata così, per 18 anni, suocera. Non posso fare a meno, voi sapete che il mio rapporto con voi è un rapporto di onestà e io non posso fare a meno di iniziare questa puntata ricordando chi ha portato solo gioia e amore nella nostra famiglia, nella mia famiglia per 18 anni.

La conduttrice in lacrime ha sfogato il suo dolore, dicendo quanto mancherà a tutti Pier Francesco Forleo. E poi ormai in lacrime, travolta dall’emozione e del dolore per questa perdita, la conduttrice ha mandato la pubblicità prima di iniziare, con forza, la nuova puntata di Domenica IN. Occhi lucidi, cuore colmo di dolore, ma lo spettacolo deve continuare.